Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Павел Дуров заявил, что уже шесть дней практикует так называемое водное голодание — ничего не ест и только пьет воду. По его словам, это помогает мыслить яснее и положительно влияет на эффективность

Павел Дуров (Фото: durov / VK)

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.

«В этом месяце я пробую нечто более радикальное — полный отказ от употребления пищи. Я на водном голодании последние шесть дней и пока что чувствую себя отлично», — пишет Дуров. Отказ от еды улучшает ясность мысли и помогает решать задачи в управлении продуктов, рассказал о своем опыте основатель Telegram.

«Очевидно, в результате я могу потерять часть мышечной массы, но я верю, что во время поста у меня появятся новые отличные идеи для Telegram, это будет выгодно для миллионов пользователей Telegram», — заявил он и добавил, что его главным приоритетом всегда было делать жизнь пользователей приятнее.

По его словам, голодание — отличный способ очистить и перезапустить свою пищеварительную систему и позволить иммунитету работать «над другими вещами». Нашим предкам охотникам и собирателям приходилось подолгу обходиться без еды, так что тело человека в ходе эволюции приспособилось к этому, пишет Дуров. «Вот почему во многих религиях есть традиция поститься», — отметил основатель Telegram и добавил, что это полезно для здоровья и необходимо «телу и разуму».