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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram
Павел Дуров заявил, что уже шесть дней практикует так называемое водное голодание — ничего не ест и только пьет воду. По его словам, это помогает мыслить яснее и положительно влияет на эффективность
Павел Дуров (Фото: durov / VK)

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.

«В этом месяце я пробую нечто более радикальное — полный отказ от употребления пищи. Я на водном голодании последние шесть дней и пока что чувствую себя отлично», — пишет Дуров. Отказ от еды улучшает ясность мысли и помогает решать задачи в управлении продуктов, рассказал о своем опыте основатель Telegram.

«Очевидно, в результате я могу потерять часть мышечной массы, но я верю, что во время поста у меня появятся новые отличные идеи для Telegram, это будет выгодно для миллионов пользователей Telegram», — заявил он и добавил, что его главным приоритетом всегда было делать жизнь пользователей приятнее.

По его словам, голодание — отличный способ очистить и перезапустить свою пищеварительную систему и позволить иммунитету работать «над другими вещами». Нашим предкам охотникам и собирателям приходилось подолгу обходиться без еды, так что тело человека в ходе эволюции приспособилось к этому, пишет Дуров. «Вот почему во многих религиях есть традиция поститься», — отметил основатель Telegram и добавил, что это полезно для здоровья и необходимо «телу и разуму».

Общество
Дуров призвал отказаться от телевидения и мяса

К такой диете Дуров пришел не сразу: в 2017 году он рассказал, что уже много лет не употребляет алкоголь, мясо животных, таблетки и любые продукты фармацевтики, никотин и другие наркотические вещества, кофе, черный и зеленый чай, энергетики, фастфуд, сахар и газированные напитки. В списке вещей, от которых отказался Дуров, есть также «телевидение и его аналоги».

По его словам, в 2018-м он ввел новые ограничения в своем питании и отказался от глютена, молочных продуктов, яиц и фруктозы. Дуров заявил, что сделал это не только ради повышения продуктивности и ясности мыслей, но и для тренировки силы воли и самодисциплины.

В мае 2019 года Дуров ограничил свою диету рыбой и морепродуктами. Такое решение основатель Telegram объясняет тем, что люди питались ими еще миллион лет назад, тогда как мясо и продукты агрокультуры появились в диете человека около 15 тыс. лет назад.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Павел Дуров, Telegram, диета
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