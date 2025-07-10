В Рязани курсанта обвинили в гибели командира из-за испорченного парашюта

По сведениям «Коммерсанта», в начале июня курсант Казанцев убил своего командира, связав стропы его основного и запасного парашютов перед прыжком. Мотивом, предварительно, послужила личная неприязнь

Иван Селин (Фото: из личного архива)

Рязанский гарнизонный военный суд арестовал 20-летнего курсанта Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища (РВВДУ) Илью Казанцева по обвинению в убийстве своего командира, 24-летнего Ивана Селина. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Против Казанцева возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По информации «Коммерсанта», Казанцев убил своего командира, участника военной операции, из неприязни, связав стропы основного и запасного парашютов перед прыжком. В материалах дела указано, что в период с 14 мая по 3 июня рядовой попал на склад, нашел там сумку с парашютами командира и «связал отрезками грузовой стропы пучки строп основного, а затем и запасного парашютов».

Селин погиб 3 июня во время учебного десантирования из самолета Ан-2 в Рыбновском районе Рязанской области. При осмотре его снаряжения было установлено, что купола его основного и запасного парашютов не раскрылись из-за того, что их стропы были связаны отрезками строп грузового парашюта.

Военный следственный отдел Следственного комитета по Рязанскому гарнизону завел уголовное дело, и через два дня Казанцев сознался в убийстве. Как сообщает газета, он написал явку с повинной. Мужчина направил ее в день взятия образцов ДНК на экспертизу у него и других курсантов. Впоследствии эксперты установили, что частицы кожи, найденные на стропах обоих парашютов погибшего сержанта Селина, принадлежали Казанцеву.

Исследование строп грузового парашюта, по сведениям «Коммерсанта», не проводилось.

По версии следствия, Казанцев пошел на преступление из-за того, что он и еще несколько курсантов подвергались «насилию и унижению» со стороны Селина.

Представители потерпевшей стороны обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и попросили его взять дело на личный контроль: потерпевшие полагают, что у Казанцева могли быть и другие мотивы, пишет газета. Адвокат семьи Селина Павел Чигилейчик не исключил, что соучастниками убийства могли быть несколько человек: версию следствия о том, что Казанцев в одиночку решил отомстить за себя и своих сослуживцев, он назвал «малоубедительной».

Источник также рассказал «Коммерсанту», что после смерти Селина при осмотре парашютов других курсантов на складе нашли еще как минимум один со стропами, перевязанными таким же образом. Он принадлежал командиру роты, также участнику военной операции.

РБК направил запросы в Военное следственное управление СК по Московскому военному округу, в Рязанский гарнизонный военный суд, в Рязанское воздушно-десантное командное училище.