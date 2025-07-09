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Росавиация назвала дату готовности аэропорта Геленджика к принятию рейсов

Росавиация: аэропорт Геленджика готов принимать и отправлять рейсы с 10 июля
Рейсы в аэропорт Геленджика будут выполняться только с 08:30 до 20:00 мск. Аэропорт готов к обслуживанию рейсов с 10 июля, «Аэрофлот» уже объявил, что начнет выполнять их с 18-го
Фото: Росавиация
Фото: Росавиация

Аэропорт Геленджика сможет принимать и отправлять рейсы с четверга, 10 июля, сообщила Росавиация.

«Согласно выпущенному извещению (NOTAM), воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля», — заявило ведомство.

В Росавиации уточнили, что регулярные рейсы смогут выполняться в период с 8:30 до 20:00 мск.

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что возобновит полеты на курорт 18 июля, а продажа билетов откроется сегодня, 9 июля. «Полеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

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Первые рейсы «Аэрофлот» выполнит 18, 20 и 23 июля. Ежедневными полеты станут с 25 июля, а с 6 августа добавится второй рейс, который с 8 августа и до середины сентября будет выполняться ежедневно.

О предстоящем возобновлении работы аэропорта Геленджика Минтранс объявил 9 июля. «Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД», — подчеркнули в министерстве.

В аэропорту Геленджика с 2021 года работал новый терминал. В феврале 2022-го после начала военной операции на Украине аэропорт был закрыт в числе 11 других из соображений безопасности.

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Росавиация Геленджик аэропорты Краснодарский край море отпуск
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