Росавиация назвала дату готовности аэропорта Геленджика к принятию рейсов
Аэропорт Геленджика сможет принимать и отправлять рейсы с четверга, 10 июля, сообщила Росавиация.
«Согласно выпущенному извещению (NOTAM), воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля», — заявило ведомство.
В Росавиации уточнили, что регулярные рейсы смогут выполняться в период с 8:30 до 20:00 мск.
Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что возобновит полеты на курорт 18 июля, а продажа билетов откроется сегодня, 9 июля. «Полеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес», — говорится в сообщении авиаперевозчика.
Первые рейсы «Аэрофлот» выполнит 18, 20 и 23 июля. Ежедневными полеты станут с 25 июля, а с 6 августа добавится второй рейс, который с 8 августа и до середины сентября будет выполняться ежедневно.
О предстоящем возобновлении работы аэропорта Геленджика Минтранс объявил 9 июля. «Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД», — подчеркнули в министерстве.
В аэропорту Геленджика с 2021 года работал новый терминал. В феврале 2022-го после начала военной операции на Украине аэропорт был закрыт в числе 11 других из соображений безопасности.
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