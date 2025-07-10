В МВД назвали только один вариант, когда полицейский может позвонить
Сотрудник полиции может лично позвонить россиянину в единственном случае — чтобы пригласить в отделение. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Волк напомнила, что нередко телефонные мошенники представляются сотрудниками полиции, силовых и других ведомств. Но полицейский может позвонить только в случае, если хочет пригласить гражданина в отделение.
«Если вы заподозрили, что разговариваете с мошенником, сразу кладите трубку», — напомнили в МВД.
Признаки мошенничества, пояснила Волк, — угрозы и запугивание, которые злоумышленники используют, чтобы вызвать панику и стресс у собеседника.
Ранее МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за сотрудников военкоматов. По этой схеме, сообщили в ведомстве, уже были обмануты десятиклассник из Нижегородской области и студент из Волгограда. В обоих случаях пострадавшие передали мошенникам коды доступа, в результате чего доступ к их личным кабинетам был утрачен.
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