ЦБ опубликовал гайд, как сразу распознать телефонных мошенников
Чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества, граждане должны уметь отличать аферистов от настоящих сотрудников ведомств. Видео о том, как распознать мошенников, опубликовал Центральный банк России в своем телеграм-канале.
В ролике говорится, что сотрудники банка не звонят и не пишут людям в мессенджерах. Если «сотрудник» предлагает решить финансовый вопрос по телефону — это верный признак того, что на другом конце трубки находится аферист.
Также в видео отметили, что полицейские могут лишь пригласить человека в отделение, а портал «Госуслуги» никогда не звонит гражданам по телефону.
Еще один верный способ отличить мошенника — правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга.
В видеоролике снялись руководитель службы по защите прав потребителей Центрального банка Михаил Мамута, представитель МВД России Ирина Волк, замглавы департамента Минцифры Галина Сташевская и официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.
Потери от действий преступников в интернете становятся заметнее. В 2024 году размер ущерба от действий кибермошенников вырос на 36% и составил 200 млрд руб. Самые популярные мошеннические схемы направлены на интернет-покупателей и клиентов банков.
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