Мосгорсуд оставил под домашним арестом бизнесмена Новицкого

Московский городской суд не удовлетворил жалобу защиты на домашний арест бывшего президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого. Защита ходатайствовала о запрете определенных действий

Евгений Новицкий (справа) (Фото: Московские суды общей юрисдикции)

В среду, 10 июля, Московский городской суд оставил в силе решение Тверского районного суда о домашнем аресте бывшего президента холдинга АФК «Система» бизнесмена Евгения Новицкого до 20 августа, сообщает корреспондент РБК.

Адвокат предпринимателя в апелляционной жалобе заявил, что считает необоснованным решение суда о домашнем аресте. По его мнению, суд не проверил достаточность материалов, свидетельствующих о причастности Новицкого к инкриминируемым ему деяниям. Он ходатайствовал об изменении меры пресечения на запрет определенных действий. В суде прозвучало, что Новицкий — пенсионер, имеет ряд хронических заболеваний и нуждается в посещении медицинских учреждений. Также защитник отметил, что на иждивении бизнесмена находится сын 2023 года рождения.

Судья сообщила в ходе заседания о том, что Новицкий имеет характеризующие его письма от аппарата Государственной думы и от православных деятелей. Также предприниматель имеет орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Новицкий сообщил суду, что он был владельцем, а не управляющим кредитов, бумаги, о которых идет речь в деле, были куплены на торгах Московской фондовой биржи до того, как он стал владельцем фондов. «Я не владел управляющей компанией и не мог воздействовать на покупку ценных бумаг», — сказал он.

Бизнесмен был задержан 20 июня по обвинению в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК, максимальное наказание — до десяти лет колонии). Свою вину он не признал.

По версии следствия, Новицкий по предварительному сговору с группой лиц разработал преступный план для хищения денежных средств негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Урал ФД». Фигуранты дела, указывало следствие, планировали похитить деньги фонда, пенсионные резервы и пенсионные накопления под видом ликвидных ценных бумаг.

Вместе с бизнесменом под домашний арест были отправлены двое. Подмосковного бизнесмена, гендиректора УК «Паллада Эссет Менеджмент» Олега Мезенцева подозревают в мошенничестве, а экс-директора брокерской компании, входившей в ГК «Паллада», Ольгу Илларионову обвинили в преднамеренном неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере (ч. 6 ст. 159 УК, до шести лет колонии).

В 2016 году Центробанк отозвал лицензию у «Урал ФД». Фонд прекратил свою деятельность. К тому времени накопительную часть пенсии там держали 19 тыс. россиян, размер пенсионных накоплений составлял 890 млн руб. Размер пенсионных резервов фонда по результатам 2015 года составлял 117 млн руб.

В 1995 году Евгений Новицкий являлся одним из руководителей инвестиционного холдинга АФК «Система». Должность президента компании он занимал до 2005 года, а до 2013-го входил в состав совета директоров. В последние годы предприниматель был замгендиректора химического холдинга «ФосАгро», но после введения летом 2022 года персональных санкций покинул должность.

В конце июня по этому же делу была задержаны совладельцы инвестиционной группы «Русские фонды» — Сергей Васильев и Константин Бейрит, их заподозрили в хищении 8,8 млрд руб. у шести негосударственных пенсионных фондов. Васильев и Бейрит заявили о своей невиновности, указав, что предъявление претензий спустя десять лет после сделок с пенсионными фондами является абсолютно необоснованным и наносящим моральный, материальный и репутационный ущерб.