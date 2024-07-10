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В Екатеринбурге осудили готовивших теракты сторонников «Талибана»

Суд дал готовившим теракт в Екатеринбурге сторонникам «Талибана» от 16 до 25 лет
Суд приговорил к срокам от 16 до 25 лет сторонников «Талибана», которых обвинили в подготовке терактов в Екатеринбурге. По версии следствия, они изготовили около 3 кг взрывчатки. По данным «Ъ», они готовили теракт на станции метро

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал виновными по делу о подготовке терактов на территории города пятерых участников террористической группы — Анваршоха Авезова, Нурали, Дустова, Сангинмурода Мусофирова, Шахромджона Мусофирова и Абубакра Сангчарова, сообщают «Коммерсантъ» и E1.ru.

В пресс-службе суда «Ъ-Урал» рассказали, что они получили от 16 до 25 лет лишения свободы. Наибольший срок получил Сангчаров, Сангинмуроду Мусофирову дали 24 года, первые пять лет заключения они будут отбывать в тюрьме, остальное время — в колонии строго режима, добавили там. По данным E1, остальные обвиняемые получили по 16 лет лишения свободы. По информации издания, группа занималась подготовкой теракта на станции метро «Уральская» в Екатеринбурге.

Их осудили по статьям ч.2 ст.223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатки или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору), ч.3 ст. 222.1 УК (незаконное хранение или ношение взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору) и по ч.1 ст. 30, п. а ч.2 ст. 205 УК (приготовление к теракту группой лиц по предварительному сговору). Сангчарова и Мусофирова обвинили в вербовке (ч.1.1 ст. 205.1 УК) и создании террористического сообщества (ч.1 ст. 205.4 УК), остальных — в участии в таком сообществе (ч.2 ст. 205.4 УК).

На сайте Центрального окружного военного суда есть информация о деле со схожими обвинениями, заседание по которому проходило 9 июля. Информация об обвиняемых скрыта. Их пятеро, в числе обвинений каждому из них также вменяется ст. 30 ч.1, ст.278 (подготовка к насильственному захвату власти).

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Фото:Nava Jamshidi / Getty Images

Мужчин задержали в сентябре 2021 года в Екатеринбурге. По данным следствия, они являлись последователями движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в Росии) и занимались подготовкой терактов. Как писал телеграм-канал Baza, следствие считало, что группировку создал россиянин Сангчаров и уроженец Таджикистана Мусофиров, они завербовали других участников, в том числе еще троих граждан Таджикистана.

По версии следствия, штаб группировки располагался на улице Свердлова в Екатеринбурге. Там они создали взрывное вещество массой 3 кг, расфасовали его и оставили на хранение в нескольких точках города. Управление ФСБ по Свердловской области сообщало, что всего было задержано 15 участников группировки, 10 иностранцев были депортированы из России.

В конце мая МИД и Минюст России предложили президенту Владимиру Путину убрать движение «Талибан» из списка запрещенных организаций. Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что на такой шаг нужно пойти, поскольку движение является реальной властью в Афганистане. Талибы захватили власть в стране в августе 2021 года после вывода американских войск.

 

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Талибан Екатеринбург теракт приговор
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