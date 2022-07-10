В Татарстане затонул теплоход с 34 пассажирами на борту
В Татарстане вблизи поселка Аракчино на Волге затонул прогулочный теплоход с 34 людьми на борту. Об этом сообщает Центральное межрайонное следственное управление на транспорте.
«Предварительно днем 10 июля на реке Волге вблизи Аракчино затонул прогулочный теплоход. Пассажиры (около 30 человек) были оперативно спасены катерами и лодками», — говорится в сообщении.
Позже в ведомстве уточнили, что пассажиров было 34. Все они доставлены на берег.
В настоящий момент решается вопрос об извлечении теплохода из реки.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Максимальное наказание — лишение свободы на два года.
В августе 2020 года в Вологде затонуло пассажирское судно «Капитан Артюшин». На борту находились 25 человек, в том числе ребенок. Все люди были эвакуированы. Никто не пострадал.