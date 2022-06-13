Четыре человека погибли при столкновении катера с теплоходом в Чувашии

На Волге в Чувашии в районе пристани Шешкары столкнулись катер «Волжанка Voyager 67» и теплоход «Коломенский 803» с гипсом, в результате погибли четверо пассажиров маломерного судна, пятеро членов экипажа баржи не пострадали

При столкновении катера «Волжанка Voyager 67» с теплоходом «Коломенский 803» на Волге в Чувашии погибли четыре пассажира маломерного судна, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в Telegram.

По предварительным данным прокуратуры, авария произошла 12 июня около 23:55 на 1147 км судового хода реки Волга. Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются, прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности судоходства.

На место выехали следственно-оперативная группа Чувашского отделения МВД России на транспорте, следователь Центрального межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России, а также Чувашский транспортный прокурор.

По информации СК на транспорте, столкновение произошло в 23:50 в районе пристани Шешкары, баржа везла гипс. Как рассказали очевидцы, катер шел поперек судового хода и пытался обойти баржу спереди, но не успел и врезался в ее носовую часть. СК проводит проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

По данным Telegram-канала 112, грузовое судно шло из Тенеево в Коломенское, а катер влетел в нее на большой скорости. Пять членов экипажа теплохода не пострадали.