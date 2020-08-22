С затонувшего теплохода в Вологде эвакуировали 25 человек

В Вологде затонуло пассажирское судно «Капитан Артюшин». Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.

Судно, построенное в 1973 году, пошло на дно около десяти часов вечера 21 августа у Кремлевской площади. По предварительным данным, на борту находились 25 человек, в том числе ребенок. Все люди были эвакуированы. Никто не пострадал. Судно погрузилось в воду на глубину около 2 м в 20 м от берега.

Портал «Вологда.рф» сообщает, что произошла утечка топлива. Спасатели установили на реке боновые заграждения. По словам заместителя мэра Вологды Алексея Никитина, 22 августа затонувший теплоход достанут. Очевидцы рассказали, что судно дало течь.

По данным портала, теплоход «Капитан Артюшин» использовали для перевозки туристов. Ранее судоводитель уже привлекался к ответственности за нарушение требований безопасности.