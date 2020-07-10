ЦБ Нидерландов решил проверить свои связи с рабством

ЦБ Нидерландов решил выяснить, была ли связана его деятельность с поддержкой рабства в бывших колониях. Это решение регулятор принял на примере Банка Англии, который решил снять портреты руководителей, связанных с работорговлей

Нидерландский банк (Фото: wikipedia.org)

Центробанк Нидерландов, осуждая расизм, рассмотрит свои исторические связи с работорговлей. Об этом заявил пресс-секретарь регулятора Буке Бергсма, передает Bloomberg.

Провести историческое расследование ЦБ поручит независимой стороне. Оно охватит в том числе раннюю историю работы банка и деятельность его руководителей в то время.

Бергсма пояснил, что дальнейшие шаги будут определены после мероприятий, вдохновленных аналогичной инициативой Банка Англии. В прошлом месяце представители британского регулятора сообщили, что банк уберет из центрального офиса портреты бывших руководителей, связанных с работорговлей, а также пересмотрит всю свою коллекцию, чтобы убедиться, что ни одна из таких картин не будет вывешена в здании.

В прошлом несколько руководителей голландских банков были явно связаны с рабством, сообщила газета Vrij Nederland. Издание провело расследование и выяснило, что к этому причастна банкирша Йоханна Борски, которая софинансировала ЦБ страны в годы его основания, а также вкладывала средства в плантации в Карибском бассейне.