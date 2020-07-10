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ЦБ Нидерландов решил проверить свои связи с рабством

ЦБ Нидерландов решил выяснить, была ли связана его деятельность с поддержкой рабства в бывших колониях. Это решение регулятор принял на примере Банка Англии, который решил снять портреты руководителей, связанных с работорговлей
Нидерландский банк
Нидерландский банк (Фото: wikipedia.org)

Центробанк Нидерландов, осуждая расизм, рассмотрит свои исторические связи с работорговлей. Об этом заявил пресс-секретарь регулятора Буке Бергсма, передает Bloomberg.

Провести историческое расследование ЦБ поручит независимой стороне. Оно охватит в том числе раннюю историю работы банка и деятельность его руководителей в то время.

Бергсма пояснил, что дальнейшие шаги будут определены после мероприятий, вдохновленных аналогичной инициативой Банка Англии. В прошлом месяце представители британского регулятора сообщили, что банк уберет из центрального офиса портреты бывших руководителей, связанных с работорговлей, а также пересмотрит всю свою коллекцию, чтобы убедиться, что ни одна из таких картин не будет вывешена в здании.

В прошлом несколько руководителей голландских банков были явно связаны с рабством, сообщила газета Vrij Nederland. Издание провело расследование и выяснило, что к этому причастна банкирша Йоханна Борски, которая софинансировала ЦБ страны в годы его основания, а также вкладывала средства в плантации в Карибском бассейне.

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Технологии и медиа
Фото: Jeff Chiu / AP

В XVII веке Нидерланды и территории, находившиеся в колониальной зависимости от них, образовали Нидерландскую колониальную империю. К XVIII веку она включала в себя Гвиану, Индонезию, фактории в Индии, на Цейлоне и острове Формоза, а также другие территории. В этих регионах существовали обширные плантации различных культур, обрабатывавшиеся черными рабами и номинально свободными рабочими-кули.

В 1660–1670-х годах Нидерланды уступили Великобритании свои владения в Северной Америке, включая современный Нью-Йорк, а в XIX веке отказались в ее пользу также от Цейлона и Капской колонии в Южной Африке. Сейчас в зависимости от Нидерландов остались несколько заморских территорий.

Протесты после гибели афроамериканца в городах США. Фоторепортаж
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Волна протестов против расизма началась в США, а затем прошла в других странах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Его подозревали в использовании поддельных купюр. Во время задержания полицейский надавил Флойду коленом на горло, игнорируя слова мужчины о том, что он не может дышать. Впоследствии афроамериканец умер в больнице.

Момент задержания сняли на видео очевидцы. Смерть Флойда вызвала протесты против расовой дискриминации в США. Часть демонстраций была мирной, другая перешла в беспорядки и погромы. Акции в поддержку прав темнокожих прошли и в других странах.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Нидерланды, рабство
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