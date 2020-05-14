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МВД сообщило о снижении преступности в России среди мигрантов

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России с начала года уменьшился уровень преступности среди иностранных граждан. Об этом сообщается на сайте МВД.

За период с января по апрель 2020 года в России количество преступлений среди иностранных граждан упало на 1,2%, в том числе по убийствам — на 2%, разбоям — на 8,1%, грабежам — на 9,4%, кражам — на 5,5%.

«Некоторые эксперты высказывали опасения, что введенные ограничительные меры могут спровоцировать рост числа уличных преступлений, в частности, совершаемых мигрантами. Эти прогнозы не оправдались», — отмечается в сообщении. Как указало МВД, общее число преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах России за прошедший период, сократилось на 7,1%.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

По сравнению с апрелем 2019 года в этом году за аналогичное время иностранцы совершили меньше преступлений на 9,6%. В том числе число убийств уменьшилось на 14,3%, разбоев — на 7,8%, грабежей — на 28,6%, краж — на 5,9%.

В то же время ведомство отмечает, что основные показатели уровня преступности в стране по итогам четырех месяцев текущего года в целом примерно соответствуют показателям прошлого года.

Теги: Россия, мигранты, МВД, коронавирус
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