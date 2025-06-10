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Общество ,  
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Уволенный два дня назад министр обороны Казахстана опроверг задержание

Уволенный министр обороны Казахстана Жаксылыков опроверг задержание
Руслан Жаксылыков
Руслан Жаксылыков (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Бывший министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков опроверг свое задержание в комментарии Tengrinews.

Экс-чиновник рассказал, что находится с семьей в Астане, данные о задержании он назвал фейком и предупредил о намерении подать иск в суд.

«Надо верить официальным источникам. Я нахожусь в отпуске. Мне дали возможность отдохнуть. Я три с половиной года в отпуске не был. Сами знаете, служба это предполагает», — сказал бывший министр.

Информацию о его задержании 10 июня опубликовал телеграм-канал «Выход к правде».

Токаев уволил министра обороны Казахстана
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Даурен Косанов

От должности Жаксылыкова освободил президент Касым-Жомарт Токаев 8 июня. Он же назначил его министром обороны в январе 2022 года, после массовых протестов и беспорядков в Казахстане.

Новым министром обороны страны после снятия с должности Жаксылыкова стал его заместитель Даурен Косанов, также занимающий пост главнокомандующего Силами воздушной обороны армии Казахстана.

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