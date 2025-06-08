Токаев уволил министра обороны Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил министра обороны Руслана Жаксылыкова, сообщает пресс-служба администрации главы государства.
Жаксылыкова сменит на посту Даурен Косанов.
Жаксылыков руководил Минобороны страны с января 2022 года, в феврале 2024 года был переназначен. Ранее он работал замминистра внутренних дел, главнокомандующим Национальной гвардией.
Жаксылыков родился в 1966-м, ему 59 лет. С 1987 по 2006 год служил в МВД Казахстана, пройдя путь от командира взвода до командующего соединением. В 2004 году он окончил Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба России по специальности «военная безопасность государства», уточнило Tengrinews.
Пока Жаксылыков был министром обороны, в отношении ведомства неоднократно звучала критика в связи с самоубийствами военнослужащих, утверждает Ulys Media. В июне 2022 года Orda.kz сообщало, что случаи суицида в армии участились, не отметив, с какого времени и на какую цифру. Жаксылыков тогда заявил, что в самоубийствах солдат «виновата не только армия», куда человек приходит уже «со своими проблемами». В ноябре 2023 года Жаксылыков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать смертность заявлял: «99% случаев суицидов не связаны с прохождением воинской службы. Дедовщины как социального явления уже нет. Солдаты служат всего один год. Есть проблемы внутриличностных конфликтов».
Косанов до своего назначения на должность главы Минобороны был заместителем министра обороны — главнокомандующим силами воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана, отметило издание.
Новому министру обороны 55 лет. В разные годы окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков (1990), Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России.
Имеет звание «военный летчик-снайпер», генерал-лейтенант авиации.
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