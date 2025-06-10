 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Самолет Ан-2 подал сигнал бедствия в Якутии

В Якутии самолет Ан-2 с сотрудниками Авиалесоохраны подал сигнал бедствия
На поиски направлен вертолет Ми-8. По предварительной информации, на борту Ан-2 находятся пять человек
Самолет Ан-2
Самолет Ан-2 (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Самолет Ан-2 подал сигнал бедствия в Якутии, на борту находятся пять человек, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Росавиация ведет поиски самолета Ан-2 авиакомпании «МиАн» — сертификат эксплуатанта на выполнение авиаработ. Воздушное судно с регистрационным номером RA-81532 совершало полет в интересах охраны лесов в Томпонском улусе», — написал он в телеграм-канале.

По данным Росавиации, сработал аварийный радиомаяк. Кореняко сообщил, что, по предварительной информации, на борту находятся пять человек: два пилота и три специалиста-наблюдателя.

На поиски пропавшего Ан-2 вылетел вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний». На его борту находятся спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы.

По информации ТАСС, инцидент произошел около 14:00 по местному времени (8:00 мск).

В штате Теннесси в США потерпел крушение самолет
Общество

В декабре 2024 года на Камчатке самолет Ан-2 пропал во время коммерческой перевозки груза. На его борту находились три члена экипажа. Спустя три дня все были найдены живыми.

В Саратовской области 5 июня еще один Ан-2 совершил жесткую посадку близ села Новорепное. Самолет получил механические повреждения, его пилота госпитализировали в тяжелом состоянии. В правительстве области уточнили, что Ан-2 задел линии электропередачи, после чего упал на поле и загорелся.

Читайте РБК в Telegram.

ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце

Мединский сравнил украинские делегации на переговорах в 2022 и 2025 годах

Минцифры исключило регистрацию в национальном мессенджере по паспорту

Мэра Красноярска обвинили в получении взятки баней

Орбан: Россия понимает только язык силы

Лавров пересказал слова Байдена про «монолитность» России на встрече с Путиным в 2021 году

На россиянина завели дело за попытку провезти 282 Лабубу из Китая

Президент Эстонии заявил об «амбициях по захвату земель в генах России»

Россия и Украина провели первый этап нового обмена пленными. Видео

HBO раскрыл, кто сыграет Малфоев в новом «Гарри Потттере»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Якутия самолет Ан-2 сигнал бедствия
Материалы по теме
Посадка Ан-24 в Иркутской области с подломленной стойкой шасси. Видео
Общество
В Томской области Ан-2 при посадке выкатился за пределы взлетной полосы
Общество
В Якутске самолет Ан-24 сел на одном двигателе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 90,37 (-0,03) Инвестиции, 09 июн, 19:17 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 79,15 (-0,02) Инвестиции, 09 июн, 19:17
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Краснодарском крае Политика, 09:52
Первый год без зарплаты: почему IT-компании в Индии настолько токсичныПодписка на РБК, 09:42
Алаудинов опроверг причастность «Ахмата» к стрельбе по дому в Судже Политика, 09:42
Эксперты оценили рост цен на дорогие новостройки в мегаполисах Недвижимость, 09:40
Аэропорты Казани, Ижевска и Кирова возобновили работу Политика, 09:37
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекрёсток, 09:30
«Белые воротнички» под угрозой. Когда и кого заменит ИИ через 5–10 летПодписка на РБК, 09:30
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Минфин разъяснил порядок налогообложения вкладов после снижения ставки ЦБ Инвестиции, 09:20
Хоккеисты «Флориды» и «Эдмонтона» устроили драку в финале Кубка Стэнли Спорт, 09:20
Льготы по-новому: что ждет новых резидентов особых экономических зонПодписка на РБК, 09:16
Львова-Белова допустила повышение планки многодетности Общество, 09:12
Почему рынок серверов в России подходит к критическому рубежуПодписка на РБК, 09:08
В России появился первый паевой фонд с налоговыми льготами ИИС-3 Инвестиции, 09:00
Над Ленобластью сбили еще один дрон Политика, 08:48