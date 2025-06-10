На поиски направлен вертолет Ми-8. По предварительной информации, на борту Ан-2 находятся пять человек

Самолет Ан-2 (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Самолет Ан-2 подал сигнал бедствия в Якутии, на борту находятся пять человек, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.



«Росавиация ведет поиски самолета Ан-2 авиакомпании «МиАн» — сертификат эксплуатанта на выполнение авиаработ. Воздушное судно с регистрационным номером RA-81532 совершало полет в интересах охраны лесов в Томпонском улусе», — написал он в телеграм-канале.



По данным Росавиации, сработал аварийный радиомаяк. Кореняко сообщил, что, по предварительной информации, на борту находятся пять человек: два пилота и три специалиста-наблюдателя.

На поиски пропавшего Ан-2 вылетел вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний». На его борту находятся спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы.

По информации ТАСС, инцидент произошел около 14:00 по местному времени (8:00 мск).

В декабре 2024 года на Камчатке самолет Ан-2 пропал во время коммерческой перевозки груза. На его борту находились три члена экипажа. Спустя три дня все были найдены живыми.

В Саратовской области 5 июня еще один Ан-2 совершил жесткую посадку близ села Новорепное. Самолет получил механические повреждения, его пилота госпитализировали в тяжелом состоянии. В правительстве области уточнили, что Ан-2 задел линии электропередачи, после чего упал на поле и загорелся.