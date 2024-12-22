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Появились кадры спасения находившихся на борту пропавшего Ан-2

Появились кадры спасения находившихся на борту пропавшего Ан-2
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Члены экипажа и пассажир (всего три человека) пропавшего 19 декабря на Камчатке самолета Ан-2 были найдены. Они живы, их доставили в больницу, сообщает пресс-служба Росавиации.

На кадрах спасения виден момент, как вертолет Ми-8Т пролетает над снежной пустыней. Показан поврежденный самолет Ан-2. Спасатели встречают троих измотанных мужчин, которых искали несколько дней, и сопровождают их к вертолету.

Ан-2 подал сигнал об аварийной посадке днем 19 декабря, после чего связь с ним была потеряна. 20 декабря был пойман сигнал маяка, однако найти самолет не удавалось, кроме того, поиск на время приостанавливали.

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Фото:lsv_palana / VK

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Камчатка Ан-2 эвакуация
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