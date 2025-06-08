В штате Теннесси в США потерпел крушение самолет

Разбился 20-местный самолет, который, по предварительным данным, использовался для проведения прыжков с парашютом. Есть пострадавшие, сведений о погибших не поступало

В американском штате Теннесси потерпел крушение самолет, на борту которого находилось до 20 человек, сообщает CNN со ссылкой на дорожный патруль.

«По предварительным данным, на борту находилось 16–20 человек. Некоторых доставили по воздуху в близлежащие больницы», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, погибших нет, сообщил представитель города Таллахома Лайл Рассел, где произошло крушение. Инцидент случился примерно в 12:15 по местному времени (20:15 мск).

Штат находится на юго-востоке США. Город Таллахома расположен примерно в 100 км от столицы региона — Нэшвилла.

The New York Times со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации сообщает, что потерпел крушение самолет De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter. Он использовался для организации прыжков с парашютом.

Газета также приводит слова очевидцев трагедии. Они рассказали, что самолет упал вблизи аэропорта в Таллахоме.

В начале мая в штате Калифорния разбился самодельный самолет. Он упал на жилые дома в городе Сими-Вэлли. Погиб только пилот, он был единственным человеком на борту. В результате крушения два жилых дома получили повреждения, начался пожар.