Следствие попросило московский суд арестовать омского депутата-единоросса

Дмитрий Сахань (Фото: Омский городской совет)

В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте вице-спикера горсовета Омска Дмитрия Саханя по делу о мошенничестве. Карточка дела появилась в базе суда.

Саханя обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы или в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса). Заседание по вопросу об избрании ему меры пресечения уже началось. Саханю грозит до десяти лет лишения свободы.

РБК обратился за комментарием в Басманный суд.

Вице-спикера горсовета задержали 6 июня. В этот же день ТАСС и омское издание «Коммерческие вести» со ссылкой на источники сообщили о задержании гендиректора ЖК «Старгород» и «Омских кабельных сетей», депутата заксобрания Дмитрия Павлова, а также бывшего вице-губернатора — министра труда Омской области Владимира Куприянова.

«Коммерческие вести» писали, что Павлов и Сахань проходят по одному уголовному делу, а экс-министр — по другому. По сведениям ТАСС, дело Куприянова связано с периодом работы в команде экс-губернатора Александра Буркова в 2020–2021 годах.

Сахань — член партии «Единая Россия». Должность зампредседателя горсовета он занял в 2022 году.

Павлов впервые был избран депутатом законодательного собрания Омской области в 2016 году по списку «Единой России». По данным «Коммерческих вестей», на момент задержания он уже не был членом партии. По итогам 2021 года Павлов стал самым богатым депутатом заксобрания Омской области: его доход в декларации составил 157,9 млн руб.