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В Омске задержали бывшего вице-губернатора и зампреда горсовета

ТАСС: в Омске задержали бывшего вице-губернатора и самого богатого депутата
Недавно отправленный в отставку с должности вице-губернатора Омской области и еще два депутата задержаны и этапированы в Москву. По данным ТАСС, дело первого связано с периодом работы в команде экс-губернатора Александра Буркова
Владимир Куприянов
Владимир Куприянов (Фото: Правительство Омской области)

Отправленный в мае отставку с должностей вице-губернатора — министра труда Омской области Владимир Куприянов задержан и этапирован в Москву, сообщили источники ТАСС и омского издания «Коммерческие вести».

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет.

Кроме того, были задержаны гендиректор ЖК «Старгород» и «Омских кабельных сетей», депутат заксобрания Дмитрий Павлов и вице-спикер горсовета Дмитрий Сахань, говорят собеседники агентства. «Коммерческие вести» пишут, что Павлов и Сахань проходят фигурантами по одному уголовному делу, а экс-министр — по другому. По данным ТАСС, дело Куприянова связано с периодом работы в команде экс-губернатора Александра Буркова в 2020–2021 годах.

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Владимир Куприянов работал министром труда с 2015 года, с 2018-го совмещал пост с должностью вице-губернатора. 25 мая он был отправлен в отставку главой региона Виталием Хоценко. Причины такого решения губернатор не уточнял.

Сахань («Единая Россия») работает зампредом горсовета с 2022 года. Павлов впервые был избран депутатом законодательного собрания в 2016 году по списку «Единой России». По информации «Коммерческих вестей», на сегодняшний день не является членом партии. По итогам 2021 года стал самым богатым депутатом заксобрания Омской области: его доход в декларации составил 157,9 млн руб.

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