На Байкале нашли катер с умершими от отравления пассажирами и рулевым
Тела пяти человек обнаружили 26 мая на катере у острова Тонкий на Байкале, сообщает Следственный комитет (СК) в своем телеграм-канале. Все пятеро умерли из-за отравления угарным газом.
«По предварительным данным, 26 мая 2024 года на озере Байкал около острова Тонкий на катере обнаружены тела 5 человек, не подающих признаков жизни. Смерть судоводителя и пассажиров судна наступила из-за отравления угарным газом», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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