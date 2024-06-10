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Общество ,  
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В Белоруссии задержали школьников за изготовление взрывчатки

В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали взрывные устройства по инструкциям от террористических телеграм-каналов, сообщает белорусский телеканал ОНТ.

Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии получили сообщение от западной спецслужбы, которая нашла в Telegram несколько каналов нацистской идеологии, «поддерживающих ИГИЛ» (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»).

По данным ОНТ, в этих сообществах подписчиков учили самостоятельно делать взрывчатые вещества, там же публиковалась «специальная литература», например о том, «как изготовить автомат».

Несколько подписчиков таких телеграм-каналов были зарегистрированы в Белоруссии — оказалось, что это подростки. Их задержали, на допросе они сознались, что устраивали взрывы при помощи самодельной взрывчатки.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В репортаже, который опубликовал телеканал, двое школьников говорят, что изготавливали маленькие стеклянные банки небольшого объема, внутри которых был порох. Другой подросток рассказывает, что делал взрывчатку из различных доступных веществ, таких как ацетон, перекись водорода и т.д.

Взрывы подростки устраивали в лесу и у реки и снимали их на видео.

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Теги
Белоруссия взрывчатка ИГИЛ взрывы подростки КГБ Белоруссии

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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