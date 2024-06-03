Дело о взрыве в квартире при изготовлении взрывчатки передали в суд
Трое жителей Дагестана, которые хотели взорвать отделение полиции, предстанут перед судом, сообщило управление Следственного комитета по республике.
По данным ведомства, в 2021–2022 годах обвиняемые отбывали наказание в исполнительной колонии № 2 Республики Дагестан. В колонии они объединились в террористическую группу «для покушения на представителей правоохранительных органов».
«Ими были приобретены у неустановленных лиц не менее четырех гранат, а также компоненты для изготовления взрывчатого вещества», — говорится в сообщении.
Когда обвиняемые вышли из колонии, в июне 2023 года они разработали план по подрыву одного из отделов полиции республики, но осуществить его не смогли: при изготовлении взрывчатого вещества в квартире произошел взрыв.
Следователи возбудили уголовные дела на каждого из участников террористической группы в зависимости от роли каждого по следующим статьям Уголовного кодекса:
- ч. 1 ст. 205.4 — организация террористического сообщества и участие в нем. Она предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет;
- ч. 1.1 ст. 205.1 — содействие террористической деятельности. Она предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет;
- ч. 1 ст. 208 — создание вооруженного формирования. Она предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 20 лет;
- ч. 4 ст. 222.1 — незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Она предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 15 лет;
- ч. 3 ст. 223.1 — незаконное изготовление взрывчатых веществ. Она предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет;
- ч. 1 ст. 30 ст. 317 — приготовление к посягательству на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Она предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Российские следственные органы регулярно сообщают о раскрытии терактов на стадии их подготовки.
Так, 27 февраля Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла попытку теракта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ. Теракт, по версии ведомства, готовили украинские спецслужбы.
В том же месяце ФСБ сообщила о предотвращении теракта против неназванного запорожского политика. По данным спецслужб, атаку планировал россиянин Виталий Дятленко, которого ранее завербовала Служба безопасности Украины «в преддверии электорального цикла 2024 года».
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