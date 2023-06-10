Рейс «Аэрофлота» из Хургады в Москву задержали по техническим причинам

Рейс «Аэрофлота» не смог улететь из Египта из-за неисправности

В «Аэрофлоте» сообщили, что рейс задержан по техническим причинам и пассажирам предоставят резервный борт

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Рейс «Аэрофлота» SU423, который должен был вылететь из Хургады в Москву, задержали по техническим причинам, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Перевозчик заявил, что предоставит резервный борт. На время ожидания пассажирам организовали размещение в гостинице, предоставили еду и напитки.

На сайте онлайн-табло аэропорта Шереметьево говорится, что рейс SU423 должен был прибыть в Москву в 22:30, отменен.

Mash писал, что пассажиры три часа ждали вылета, затем их вывели из самолета. В это время сотрудники аэропорта разбирали турбину Boeing 777, сообщал телеграм-канал.

Россия в апреле 2022 года возобновила авиасообщение с «дружественными» странами, в том числе с Египтом. Каир в середине июня снял коронавирусные ограничения на въезд в страну. «Аэрофлот» осуществляет регулярные полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из подмосковного аэропорта Шереметьево с октября.