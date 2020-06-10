СК начал проверку из-за передачи Латыниной о коронавирусе на «Эхе Москвы»

В апрельской передаче, на которую обратили внимание следователи, Латынина заявляла, что власти утаивают информацию о реальном масштабе эпидемии и скрывают нехватку средств защиты у медиков

Юлия Латынина (Фото: Анатолий Струнин / ТАСС)

Следственный комитет начал проверку по информации о распространении заведомо ложной информации в передаче «Код доступа» журналистки Юлии Латыниной. Поводом стала ее передача в эфире радиостанции «Эхо Москвы», в которой она говорила о тяжелой ситуации в регионах из-за коронавируса. СК направил уведомление о начале проверки в адрес редакции «Эха Москвы» (есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердила адвокат Юлии Латыниной Марина Андреева).

«Сейчас проводят доследственную проверку по результатам которой или будет возбуждено уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ, или вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — подтвердила РБК адвокат Юлии Латыниной Марина Андреева. «Я не знаю пока, когда планируется опрос, вообще следственные органы со мной пока не связывались», — добавила она. Сама Юлия Латынина отказалась комментировать РБК претензии следователей.

О начале проверки и вызове Латыниной в СК ранее сообщила «Новая газета».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК Москвы.

Из уведомления, которое было направлено в «Эхо Москвы», следует, что проверку ведет Пресненский следственный отдел следственного управления по ЦАО Москвы. Проверку начали из-за передачи «Код доступа» от 11 апреля. В ней Латынина зачитала письмо-обращение врачей из Нижнекамска, которое ей передала лидер организации «Альянс врачей» Анастасия Васильева. «Юлия Латынина использует этот пример как подтверждение того, что власти регионов, в том числе Татарстана, умалчивают информацию о реальном масштабе заболевания и не готовы к борьбе с инфекцией», — говорится в уведомлении.