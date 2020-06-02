Прокуратура передала в суд дело о фейке об умерших в обсервации в Москве

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Москве кунцевский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение против жительницы столицы за распространение ложной информации о вывозе тел умерших из обсервации. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуре России.

По итогам прокурорской проверки, в отношении женщины завели уголовное дело по ст. 207.1 УК России «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Следствие узнало, что столичная жительница была модератором группы в соцсети, где разместила фейк о том, что ночью из обсервации, расположенной в Крылатском районе Москвы, вывозят трупы людей, умерших от коронавирусной инфекции.

«Основным мотивом размещения ею недостоверной информации явилось увеличение числа подписчиков группы», — говорится в сообщении.