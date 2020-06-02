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Прокуратура передала в суд дело о фейке об умерших в обсервации в Москве

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Москве кунцевский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение против жительницы столицы за распространение ложной информации о вывозе тел умерших из обсервации. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуре России.

По итогам прокурорской проверки, в отношении женщины завели уголовное дело по ст. 207.1 УК России «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Следствие узнало, что столичная жительница была модератором группы в соцсети, где разместила фейк о том, что ночью из обсервации, расположенной в Крылатском районе Москвы, вывозят трупы людей, умерших от коронавирусной инфекции.

«Основным мотивом размещения ею недостоверной информации явилось увеличение числа подписчиков группы», — говорится в сообщении.

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По данным столичного департамента труда и соцзащиты населения, эта обсервация предоставляет услуге здоровым людям, которые должны пройти карантин из-за контакта с заболевшими COVID-19.

Накануне прокуратура ЮАО Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя столицы. Его обвиняют по той же ст. 207.1 УК России. Следствие установило, что мужчина для увеличения подписчиков распространял фейки в YouTube, в том числе ролики о том, что в группу риска заболевания коронавирусом входят исключительно лица определенных национальностей и что под видом борьбы с вирусом производится массовое изъятие внутренних органов у здоровых людей.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, прокуратура, фейк
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