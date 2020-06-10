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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве

Снижение заболеваемости в Москве кроме радости вызывает и определенные опасения. «Мы реально очень боимся, что мы откатимся назад, и тогда мы все закроем, еще не начав», — заявила глава Роспотребнадзора по Москве
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

«На сегодняшний момент после практически полных трех месяцев плодотворной работы мы увидели в Москве наконец, что после плато, которое мы так долго ждали, мы приступили к снижению. Это снижение немножко нас пугает, честно вам скажу, потому что резко снижаемся», — сказала Андреева на селекторном совещании с художественными руководителями театров и концертных организаций (цитата по «Интерфаксу»).

Она назвала это предсказуемым процессом, которому помогает наступление лета. Но без соблюдения санитарных требований вспышки инфекции могут вернуться. «Мы реально очень боимся, что мы откатимся назад, и тогда мы все закроем, еще не начав. Никому этого не надо, и так все в изоляции настрадались, и было очень много эмоциональных моментов. Все надо делать взвешенно», — добавила Андреева.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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10 июня оперативный штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Москве коронавирусную инфекцию подтвердили у 1195 человек. Это стало самым низким суточным приростом новых случаев заражения в Москве с 11 апреля, тогда коронавирус в столице выявили у 1030 человек. Накануне столичный оперативный штаб сообщал о 1572 новых подтвержденных случаях коронавируса.

Всего в Москве с начала эпидемии зарегистрировано 199 тыс. случаев заражения коронавирусом, 3085 пациентов умерли, 113 тыс. человек выздоровели.

С 9 июня в Москве перестала действовать часть введенных из-за распространения коронавируса ограничений. В столице отменили пропускной режим для передвижения на транспорте, а жителям разрешили совершать прогулки без ограничений. Работу возобновили парикмахерские и салоны красоты, а с 16 июня власти планируют открыть музеи, библиотеки и летние веранды ресторанов. При этом в Москве сохраняется режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах.

Собянин назвал сроки перехода Москвы к нормальной жизни
Общество
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Министр культуры России Ольга Любимова 8 июня подписала приказ о поэтапном возобновлении работы федеральных учреждений культуры, в том числе музеев и театров. Оно будет происходить в несколько этапов. Зрителей в театры планируют пустить на третьем этапе. Сейчас министерство вместе с Роспотребнадзором разрабатывают рекомендации для открытия театров и музеев. Рассматриваются различные варианты, в том числе и шахматная рассадка зрителей. В середине марта все находящиеся в ведении Министерства культуры России театры, филармонии, цирки и кинотеатры, а также иные организации исполнительских искусств в соответствии с приказом Любимовой приостановили работу для посетителей.

Главы российских театров назвали минусы шахматной рассадки зрителей
Общество
<p>Зрительный зал Берлинского театра &laquo;Берлинер Ансамбль&raquo;, после удаления мест</p>

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Роспотребнадзор, эпидемия, коронавирус
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