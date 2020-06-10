В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве

Снижение заболеваемости в Москве кроме радости вызывает и определенные опасения. «Мы реально очень боимся, что мы откатимся назад, и тогда мы все закроем, еще не начав», — заявила глава Роспотребнадзора по Москве

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

«На сегодняшний момент после практически полных трех месяцев плодотворной работы мы увидели в Москве наконец, что после плато, которое мы так долго ждали, мы приступили к снижению. Это снижение немножко нас пугает, честно вам скажу, потому что резко снижаемся», — сказала Андреева на селекторном совещании с художественными руководителями театров и концертных организаций (цитата по «Интерфаксу»).

Она назвала это предсказуемым процессом, которому помогает наступление лета. Но без соблюдения санитарных требований вспышки инфекции могут вернуться. «Мы реально очень боимся, что мы откатимся назад, и тогда мы все закроем, еще не начав. Никому этого не надо, и так все в изоляции настрадались, и было очень много эмоциональных моментов. Все надо делать взвешенно», — добавила Андреева.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

10 июня оперативный штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Москве коронавирусную инфекцию подтвердили у 1195 человек. Это стало самым низким суточным приростом новых случаев заражения в Москве с 11 апреля, тогда коронавирус в столице выявили у 1030 человек. Накануне столичный оперативный штаб сообщал о 1572 новых подтвержденных случаях коронавируса.