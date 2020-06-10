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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили 8,4 тыс. случаев заражения коронавирусом

Кроме того, впервые с конца мая за сутки умерли более 200 зараженных
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В России за последние сутки были зафиксированы 8404 случая заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Всего с начала пандемии в стране заразились 493 657 человек.

Суточное число выявленных случаев достигло минимума с 28 мая. Тогда заразился 8371 человек.

Выздоровели за сутки 10 386 человек. Второй день подряд число выздоровевших превышает количество заболевших. По данным федерального оперативного штаба, число активных случаев (людей, которые по-прежнему находятся под наблюдением) сократилось до 234 516.

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В Москве за последние сутки выявлены 1195 случаев заражения. Это — минимальный прирост с 11 апреля, когда заболели 1030 человек.

В Московской области за сутки заболели 735 человек (на четыре меньше, чем накануне). Это минимальный показатель со 2 июня. Тогда были инфицированы 732 человека.

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Более 100 новых случаев заражения выявлены в следующих регионах:

  • Санкт-Петербург — 313,
  • Нижегородская область — 304,
  • Свердловская область — 284,
  • Воронежская область — 242,
  • Ханты Мансийский АО — 197,
  • Ростовская область — 192,
  • Иркутская область — 182,
  • Красноярский край — 174,
  • Челябинская область — 135,
  • Смоленская область — 132,
  • Архангельская область — 132,
  • Пензенская область — 126,
  • Саратовская область — 117,
  • Волгоградская область — 116,
  • Самарская область — 113,
  • Новосибирская область — 106,
  • Тульская область — 103,
  • Ивановская область — 101.

Ни одного случая заражения не было зафиксировано в Севастополе и Ненецком автономном округе.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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