В России за сутки выявили 8,4 тыс. случаев заражения коронавирусом

Кроме того, впервые с конца мая за сутки умерли более 200 зараженных

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В России за последние сутки были зафиксированы 8404 случая заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Всего с начала пандемии в стране заразились 493 657 человек.

Суточное число выявленных случаев достигло минимума с 28 мая. Тогда заразился 8371 человек.

Выздоровели за сутки 10 386 человек. Второй день подряд число выздоровевших превышает количество заболевших. По данным федерального оперативного штаба, число активных случаев (людей, которые по-прежнему находятся под наблюдением) сократилось до 234 516.

В Москве за последние сутки выявлены 1195 случаев заражения. Это — минимальный прирост с 11 апреля, когда заболели 1030 человек.