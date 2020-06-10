В России за сутки выявили 8,4 тыс. случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки были зафиксированы 8404 случая заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Всего с начала пандемии в стране заразились 493 657 человек.
Суточное число выявленных случаев достигло минимума с 28 мая. Тогда заразился 8371 человек.
Выздоровели за сутки 10 386 человек. Второй день подряд число выздоровевших превышает количество заболевших. По данным федерального оперативного штаба, число активных случаев (людей, которые по-прежнему находятся под наблюдением) сократилось до 234 516.
В Москве за последние сутки выявлены 1195 случаев заражения. Это — минимальный прирост с 11 апреля, когда заболели 1030 человек.