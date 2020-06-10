СМИ сообщили о готовности Трампа представить реформу полиции

В пакет новых мер войдут как законодательные инициативы, так и указы непосредственно главы государства. Вопрос о реформирования полиции был поднят на фоне протестов из-за смерти афроамериканца Флойда

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Президент США Дональд Трамп готов в четверг представить ряд инициатив по реформированию полиции, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в администрации президента.

Такую же информацию опубликовал телеканал Fox News.

Ожидается, что в пакет войдут как законодательные инициативы, так и прямые директивы от президента. Среди обсуждаемых предложений — базы данных полицейских, где содержались бы записи о совершенных ими правонарушениях, а также изменения в их работе. По словам источника NBC, пока нет единого мнения, запрещать ли полицейским применять удушающие приемы.

При этом, по словам собеседника NBC, в Вашингтоне не хотят «связывать руки» полицейским.