СМИ сообщили о готовности Трампа представить реформу полиции
Президент США Дональд Трамп готов в четверг представить ряд инициатив по реформированию полиции, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в администрации президента.
Такую же информацию опубликовал телеканал Fox News.
Ожидается, что в пакет войдут как законодательные инициативы, так и прямые директивы от президента. Среди обсуждаемых предложений — базы данных полицейских, где содержались бы записи о совершенных ими правонарушениях, а также изменения в их работе. По словам источника NBC, пока нет единого мнения, запрещать ли полицейским применять удушающие приемы.
При этом, по словам собеседника NBC, в Вашингтоне не хотят «связывать руки» полицейским.