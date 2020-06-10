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СМИ сообщили о готовности Трампа представить реформу полиции

В пакет новых мер войдут как законодательные инициативы, так и указы непосредственно главы государства. Вопрос о реформирования полиции был поднят на фоне протестов из-за смерти афроамериканца Флойда
Фото: Callaghan O'Hare / Reuters
Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Президент США Дональд Трамп готов в четверг представить ряд инициатив по реформированию полиции, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в администрации президента.

Такую же информацию опубликовал телеканал Fox News.

Ожидается, что в пакет войдут как законодательные инициативы, так и прямые директивы от президента. Среди обсуждаемых предложений — базы данных полицейских, где содержались бы записи о совершенных ими правонарушениях, а также изменения в их работе. По словам источника NBC, пока нет единого мнения, запрещать ли полицейским применять удушающие приемы.

При этом, по словам собеседника NBC, в Вашингтоне не хотят «связывать руки» полицейским.

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Вопрос о реформировании работы полиции США вышел на первый план на фоне протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержала полиция 25 мая по подозрению в использовании фальшивых купюр. Во время задержания один из полицейских надавил Флойду коленом на горло, проигнорировав его слова о том, что он не может дышать. Позже Флойд умер в больнице.

Массовые акции протеста начались в Миннеаполисе, где умер Флойд, но быстро распространились на другие крупные города США. Вслед за мирными демонстрациями начались погромы, столкновения с полицией и поджоги.

После гибели Флойда некоторые штаты уже внесли или собираются вносить коррективы в техники, которые пользуются полицейские при задержании. Так, власти Миннеаполиса решили запретить сотрудникам полиции использовать удушающие приемы и обязать их сообщать о любых случаях насилия со стороны коллег. Такие же меры собираются ввести в Нью-Йорке, Хьюстоне и Финиксе.

Автор: Мария Лисицына
Теги: протесты, беспорядки, реформа полиции
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