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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 июня

Добровольцы Минобороны отправились на карантин перед испытанием вакцины, масочный режим в России сохранят и после отмены ограничений, ВОЗ подтвердила смерть 400 тыс. человек от коронавируса в мире; главные новости — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
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0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 485,2 тыс. (8595 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 6142 человека (171 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии 242,3 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • За прошедшие сутки в Москве умерли еще 59 пациентов, заразившихся COVID-19. Общее число жертв эпидемии в столице составило 3021 человек. Суточное число новых выявленных больных в столице оказалось минимальным с 16 апреля — 1572.
  • Две группы добровольцев, на которых будут испытывать вакцину против коронавируса, отправились на двухнедельную изоляцию перед начало клинических исследований, сообщили в Минобороны. Для испытаний отобраны добровольцев из военнослужащих (туда вошли в том числе и военные медики) и гражданских лиц — в общей сложности 50 человек.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Московские власти уточнили требования к открывшимся с 9 июня салонам красоты и парикмахерским: они должны в обязательном порядке принимать клиентов по предварительной записи в масках и перчатках. Средства индивидуальной защиты должны использовать как посетители парикмахерских, так и их сотрудники. Кроме того, в салонах необходимо придерживаться социальной дистанции.
  • Масочный режим сохраняется по всей стране, несмотря на смягчение или отмену введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Снятие карантинных ограничений в Москве может быть преждевременно, заявил РБК профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи вирусолог Андреа Крисанти. По его мнению, число новых заболевших в Москве, которое каждый день на протяжении последнего времени составляет около 2 тыс. человек, — это «много, действительно много». Такие цифры велики, «тем более для одного города», заявил он.

  • После пандемии коронавируса и кризиса в стране может наблюдаться длительный рост преступности в отдельных сферах, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев,
     

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 7,039 млн человек, более 404 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, 8 июня число зараженных в мире превысило 7,224 млн, при этом 411,2 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено свыше 1,97 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (739,5 тыс.), Россия — на третьем, Великобритания — на четвертом (290,5 тыс.), на пятом месте Индия — более 276,1 тыс. подтвержденных заражений.
  • Мир может столкнуться с глобальной нехваткой продуктов из-за пандемии коронавируса, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Наши системы поставок продуктов страдают и пандемия COVID-19 ухудшает положение вещей», — сказал генсек ООН.
  • ВОЗ признала смерть более 400 тыс. человек во всем мире от коронавирусной инфекции. «В настоящее время ВОЗ было сообщено о более чем 7 млн случаев заболевания COVID-19 и более чем 400 тыс. смертей», — говорится в сообщении.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • На фоне пандемии коронавируса ВОЗ зафиксировала вспышку эпидемии лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Вирусом уже заразились 12 человек.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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