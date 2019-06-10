Пассажирский самолет прервал вылет из Домодедово

Он выполнял рейс из Москвы в Казань. Как заявили в S7, пассажиров пересадили на резервный борт, который успешно прилетел в пункт назначения

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Самолет авиакомпании S7, совершавший рейс из Москвы в Казань, прекратил взлет из-за того, что во время разбега по ВПП сработал датчик о возможном включении автомата тяги, сообщил РБК представитель компании.

«Согласно стандартам при любом, даже самом незначительном отказе до достижения скорости 100 узлов пилоты должны прекратить взлет. Самолет вернулся на стоянку», — заявил он.

Базовым аэропортом S7 является Домодедово. В компании подтвердили РБК, что инцидент произошел именно в этом аэропорту. На смену этому самолету подали резервный, он вылетел в 17:46 из Домодедово и приземлился в Казани в 19:18.

Согласно данным из расписания на сайте аэропорта, рейс S7 65 должен был вылететь в 14:40. Фактическое время вылета, указанное там, — 18:02.