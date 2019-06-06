В Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский самолет

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пассажирский самолет Airbus A-320 вернулся в Домодедово после вылета из-за срабатывания датчика неисправности шасси, никто не пострадал, передает «РИА Новости» со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб региона.

В пресс-службе Домодедово сообщили РБК, что самолет благополучно приземлился в 14:40 мск.

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