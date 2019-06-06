В Татарстане легкий самолет вынужденно сел в поле

В Татарстане легкий самолет вынужденно сел в поле

В Татарстане легкий самолет CRJ 172 «Сессна» совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя. Об этом сообщается на странице регионального главка МЧС во «ВКонтакте».

«Во время полета у самолета отказал двигатель, в результате самолет спланировал в поле, сломано шасси», — говорится в сообщении.

Самолет приземлился на расстоянии 2 км от аэропорта Бугульма. Он совершал тренировочный полет. Информация об инциденте поступила спасателям в 16:48 мск.

В ГУ МЧС отметили, что на борту находились курсант Санкт-Петербургского авиационного университета гражданской авиации и пилот. Они не пострадали.