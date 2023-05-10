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В Балашихе пятерых человек задержали за попытку поджечь воинскую часть

В Балашихе задержали пятерых молодых людей, планировавших теракт в воинской части
По версии следствия, молодые люди 15–20 лет создали «опасную группировку» и планировали подкоп и теракт на территории воинской части. Их задержали, возбуждено уголовное дело об организации террористического сообщества
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Балашихе задержали пять человек, которые собирались поджечь воинскую часть. Об этом РБК сообщили источник в правоохранительных органах и источник, близкий к МВД.

По версии следствия, самому старшему из них 20 лет, самому младшему — 15. Один из источников рассказал, что они придерживались «экстремистских взглядов». Молодые люди «создали опасную группировку» для осуществления терактов, захвата власти и насильственного изменения конституционного строя и руководили этим сообществом с марта по 8 мая.

В частности, фигуранты проводили разведку близ балашихинской воинской части № 13816 и привезли туда «легковоспламеняющееся вещество» для осуществления атаки и орудия для подкопа. Они не довели план до конца «по независящим от них обстоятельствам». Возбуждено уголовное дело по статье об организации террористического сообщества и участии в нем (205.4 УК, до 15 лет лишения свободы).

Телеграм-канал Baza писал, что фигурантов задержала ФСБ, они планировали подорвать технику и устроить поджог.

После начала военной операции на Украине в России возбудили несколько десятков уголовных дел за поджоги военкоматов. Так, в начале мая гражданина Казахстана Ансагана Молдахметова приговорили к 13 годам колонии строгого режима за попытку поджечь военкомат в Омске. Он проходил по ч. 2 ст. 205 УК (совершение поджога группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба). За подобные преступления возбуждали и дела о теракте: так, в Нижневартовске в январе мужчине дали 12 лет по этой статье УК.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Московская область Балашиха поджог воинская часть
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