Гражданина Казахстана приговорили к 13 годам строгого режима за поджог военкомата в Омске

Гражданину Казахстана дали 13 лет за поджог военкомата в Омске

Фото: РБК

Гражданина Казахстана Ансагана Молдахметова приговорили к 13 годам колонии строгого режима за попытку поджечь военкомат в Омске. Об этом РБК сообщили в УФСБ России по Омской области.

Молдахметова признали виновным по ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение поджога группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба). Первые три года он проведет в тюрьме.

По данным следствия, в мае 2022 года Молдахметов и его знакомый Сеил Диас Муратулы, тоже казахстанец, получили задание от анонимного пользователя из Telegram, который предложил им поджечь военкомат за 6 млн тенге (около 1 млн руб.). Двое мужчин приехали в Омск, бросили самодельные бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата и сразу уехали из России.

Молдахметова задержали позже при попытке въезда из Казахстана в Россию. Второго фигуранта объявили в международный розыск.

После начала военной операции на Украине в России возбудили десятки уголовных дел за поджоги военкоматов. В марте суд приговорил к семи годам срочника за поджог здания военного комиссариата во Владивостоке. В январе мужчину приговорили к 12 годам за поджог военкомата в Нижневартовске. Оба они обвинялись по статье о теракте.