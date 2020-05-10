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В Ставрополье пострадали 15 человек из-за детонации взрывного устройства

Мужчина бросил взрывное устройство во двор, где компания отмечала день рождения. Сначала сообщалось об 11 пострадавших, позже их число выросло до 15

11 человек получили ранения в результате срабатывания взрывного устройства, брошенного мужчиной в Георгиевском городском округе Ставропольского края, сообщили РБК в краевом МВД.

Инцидент произошел в тот момент, когда компания отмечала день рождения. «На фоне бытового конфликта неизвестный бросил во двор неустановленное взрывное устройство», — сообщили в МВД.

Позже полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. На место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По данным ТАСС, полученным от источника в экстренных службах, мужчина бросил гранату, он оказался соседом отмечавших праздник. В качестве причины произошедшего издание назвало бытовой конфликт. По информации Telegram-канала 112, мужчине не понравилось, что отмечавшие вели себя слишком шумно.

РИА Новости сообщает, что, как минимум, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще пятеро — в состоянии средней тяжести.

Позже в администрации городского округа ТАСС сообщили, что количество пострадавших увеличилось до 15 человек. В основном, они получили ранения ног.

В Рязанской области мужчина расстрелял пятерых человек
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Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В начале апреля в Рязанской области мужчина открыл огонь по своим соседям в подъезде. В результате погибли пять человек, среди которых была одна женщина и четверо мужчин. Трое погибших были застрелены в подъезде, остальные — в квартире. Конфликт между людьми произошел из-за шума в вечернее время.

В июле 2019 года в Красноярске также из-за шумного поведения соседей и громкой музыки мужчина устроил стрельбу. Сначала он стрелял в воздух, позже между ним и соседями завязалась ссора. В ходе конфликта мужчина ранил одного из отдыхающих в руку, его госпитализировали.

Авторы: Мария Лисицына, Роман Кирьянов
Теги: граната, Ставропольский край
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