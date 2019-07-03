В Красноярске мужчина начал стрельбу из-за громкой музыки у соседей

В Красноярске житель района Бугач устроил стрельбу из-за шума и громкой музыки у соседей в ночное время. Об этом сообщает местное издание Newslab.

По данным издания, в ночь на 30 июня компания людей отдыхала в одном из частных домов. Около полуночи мужчина с соседнего участка потребовал, чтобы они соблюдали тишину, и начал стрелять в воздух. После этого он пошел к соседям, между сторонами завязалась ссора. Мужчина снова выстрелил в воздух, а после того, как его оскорбили, выстрелил в одного из отдыхающих.

Как уточняет Newslab, пуля попала в руку выше локтя, пострадавшего отправили в больницу. Стрелявшего задержали полицейские, по данным МВД, ему 54 года, у него было охотничье ружье с лицензией. Против него завели уголовное дело за хулиганство (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Максимальное наказание по такой статье — пять лет лишения свободы.

Жена пострадавшего рассказала красноярскому изданию «Дела.ru», что осколки пули остались в тканях, у мужчины не шевелятся пальцы и сохраняется температура. В комментариях к ее видео конфликта в соцсетях пользователи раскритиковали отдыхавших за нарушение закона о тишине. Согласно ему, с понедельника по субботу нельзя шуметь с 22:00 до 9:00, а в воскресенье ограничение действует круглые сутки.