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Отреставрированный памятник Жукову вернули на Манежную площадь

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Отреставрированный памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову установили на Манежной площади около Кремля и Государственного исторического музея. Об этом сообщает агентство «Москва» и ТАСС.

Памятник Жукову демонтировали 20 марта и заменили на временный. У «временного» полководца изменилось положение рук: одной он отдавал честь, а другой придерживал поводья. Как впоследствии объяснили РБК в департаменте культурного наследия Москвы, памятник был заменен на период проведения реставрационных работ. В Мосгорнаследии заверили, что после реставрации вид оригинального монумента останется прежним.

Власти Москвы объяснили замену памятника Жукову перед Кремлем
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Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»


Памятник маршалу Жукову впервые установили на Манежной площади 8 мая 1995 года. Открытие монумента приурочили к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Авторами проекта являются скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев. Монумент представляет собой Георгия Жукова, принимающего Парад Победы 24 июня 1945 года. Изначально предполагалось, что памятник будет установлен на Красной площади, однако место установки перенесли, так как она входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В числе возможных мест размещения называлась также Поклонная гора.

Теги: Москва, Манежная площадь, памятник, реставрация
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