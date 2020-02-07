Россия выполнила первый космический пуск с Байконура в 2020 году

С космодрома Байконур в Казахстане стартовала российская ракета-носитель «Союз» с 34 спутниками британской коммуникационной компании OneWeb. Компания ведет трансляцию запуска.

Спутники планируют вывести на начальную высоту 450 км, откуда они поднимутся до целевой орбиты высотой 1200 км и станут частью глобальной сети связи OneWeb, сообщили РБК в компании.

Видео запуска также опубликовал исполнительный директор компании-оператора запуска Arianespace Стефан Исраэль на своей странице в Twitter. На кадрах видны первые моменты пуска, в том числе отделение и зажигание ракеты.

Ранее, в конце 2019 года, пуск спутников OneWeb с Байконура в 2020 году несколько раз откладывали. В декабре дату пуска перенесли на первую половину февраля, но не исключали и следующего переноса из-за поздней доставки британских спутников.