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В Филадельфии произошла стрельба на мусульманском празднике

В Филадельфии произошла стрельба на празднике в честь завершения месяца Рамадан
В Пенсильвании произошла стрельба на празднике Ураза-байрам, завершающем месяц Рамадан. Несколько человек пострадали
Фото: Tupungato / Shutterstock
Фото: Tupungato / Shutterstock

В Филадельфии произошла стрельба во время мусульманского празднования. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщают телеканалы CBS, 6ABC, Fox29.

По их сведениям, собравшиеся отмечали Ид аль-Фитр. Несколько человек пострадали. Полицейские произвели аресты и конфисковали несколько единиц оружия.

Ид аль-Фитр более известен в России как Ураза-байрам. Это один из главных праздников для мусульман, знаменующий завершения месяца Рамадан. В 2024 году он приходится на 10 апреля. Праздник отмечается прощением обид, встречей с родственниками и знакомыми, обильной трапезой.

Как мусульмане в мире отмечают Ураза-байрам. Фоторепортаж
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В прошлом году в США произошло более 630 случаев массовой стрельбы — в среднем два раза в день, передает Би-би-си. Больше всего людей погибло за последние годы при стрельбе в Лас-Вегасе в 2017 году, тогда жертвами стали более 50 человек, 500 получили ранения. В большинстве случаев гибнут менее десяти человек.

США занимают первое место в рейтинге стран по количеству оружия на душу населения. На 100 гражданских приходится более 120 штук оружия. На втором месте с большим отрывом Йемен (52,8), затем идут Сербия и Черногория (по 39,1), а также Уругвай и Канада (по 34,7).

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Филадельфия Пенсильвания США стрельба Рамадан
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