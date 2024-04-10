Как мусульмане в мире отмечают Ураза-байрам. Фоторепортаж
Праздничная молитва в деревне Абу-Сир в Египте.
Верующие-шииты в храме Имама Али в городе Наджаф, Ирак.
Палестинцы совершают молитву рядом с руинами разрушенной мечети Аль-Фарук на юге сектора Газа.
Верующие во время празднования Ураза-байрама в Москве.
Албанские мусульмане на праздничной молитве на площади Скандербега в Тиране.
Верующие в Неаполе, Италия.
Праздничная молитва в Найроби, Кения.
Джокьякарта, Индонезия.
Праздничная молитва в Аддис-Абебе, Эфиопия.
Президент ОАЭ, шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян и вице-президент, заместитель премьер-министра страны, шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян принимают участие в праздничной молитве в мечети Шейха Заида в Абу-Даби.
Праздничная молитва на стадионе Education City в Катаре.
Массовая молитва возле мечети Султана Махмуда Бадаруддина Джайо Викрама в Палембанге, Индонезия.
Празднование Ураза-байрама в Мелитополе, Запорожская область.
Праздничная молитва на Филиппинах.
Девушка-мусульманка во время молитвы в городе Карачи, Пакистан.
10 апреля по всему миру отмечают Ураза-байрам — мусульманский праздник разговения в честь завершения священного месяца Рамадан. По-арабски Ураза-байрам называют «Ид аль-Фитр», то есть праздником прекращения поста. Как он проходит в разных странах мира — в фотогалерее РБК