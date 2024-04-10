Как мусульмане в мире отмечают Ураза-байрам. Фоторепортаж

10 апреля по всему миру отмечают Ураза-байрам — мусульманский праздник в честь завершения священного месяца Рамадан. Как он проходит в разных странах мира — в фотогалерее РБК

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters Праздничная молитва в деревне Абу-Сир в Египте. Фото: Alaa al-Marjani / Reuters Верующие-шииты в храме Имама Али в городе Наджаф, Ирак. Фото: Shadi Tabatibi / Reuters Палестинцы совершают молитву рядом с руинами разрушенной мечети Аль-Фарук на юге сектора Газа. Фото: Андрей Любимов / РБК Верующие во время празднования Ураза-байрама в Москве. Фото: Florion Goga / Reuters Албанские мусульмане на праздничной молитве на площади Скандербега в Тиране. Фото: Salvatore Laporta / KONTROLAB / Keystone Press Agency / Global Look Press Верующие в Неаполе, Италия. Фото: Thomas Mukoya / Reuters Праздничная молитва в Найроби, Кения. Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images Джокьякарта, Индонезия. Фото: Tiksa Negeri / Reuters Праздничная молитва в Аддис-Абебе, Эфиопия. Фото: Ryan Carter / UAE Presidential Court / Reuters Президент ОАЭ, шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян и вице-президент, заместитель премьер-министра страны, шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян принимают участие в праздничной молитве в мечети Шейха Заида в Абу-Даби. Фото: Saleh Salem / Reuters Праздничная молитва на стадионе Education City в Катаре. Фото: Antara Foto / Nova Wahyudi / Reuters Массовая молитва возле мечети Султана Махмуда Бадаруддина Джайо Викрама в Палембанге, Индонезия. Фото: Александр Полегенько / ТАСС Празднование Ураза-байрама в Мелитополе, Запорожская область. Фото: Lisa Marie David / Reuters Праздничная молитва на Филиппинах. Фото: Shahzaib Akber / EPA / ТАСС Девушка-мусульманка во время молитвы в городе Карачи, Пакистан.

10 апреля по всему миру отмечают Ураза-байрам — мусульманский праздник разговения в честь завершения священного месяца Рамадан. По-арабски Ураза-байрам называют «Ид аль-Фитр», то есть праздником прекращения поста. Как он проходит в разных странах мира — в фотогалерее РБК