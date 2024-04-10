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Россияне получили сроки на Пхукете за похищение людей ради криптовалюты

На Пхукете 5 россиян приговорили за похищение людей для криптоперевода $900 тыс.
Пять россиян похитили двух человек на Пхукете и заставили их сделать криптоперевод на $900 тыс., после чего похищенных отпустили. Злоумышленники получили по два года тюрьмы
Фото: Taylor Weidman / Getty Images
Фото: Taylor Weidman / Getty Images

Пять россиян на Пхукете приговорили к двум годам тюрьмы за похищение белорусской семьи, которую они заставили перевести криптовалюту на более чем $900 тыс., сообщает Bangkok Post.

Сначала суд назначил им по четыре года лишения свободы за сговор с целью принуждения и незаконное задержание, но сократил срок заключения, поскольку фигуранты признали вину.

Похищенная пара сообщила, что фигуранты посадили их в черный фургон Hyundai у ресторана Муанг на Пхукете 31 января. В нем пару заставили перевести криптовалюту на сумму $901,2 тыс. (84 млн руб. по курсу ЦБ на момент публикации). Когда транзакция была выполнена, похищенных отпустили.

Двоих злоумышленников задержали в том же районе, еще двоих — в аэропорту, они собирались покинуть страну. Пятого россиянина, который был назван организатором преступления, задержали на курорте Патонг на Пхукете.

РБК направил запрос в посольство России в королевстве Таиланд, а также в Генеральное консульство России в Пхукете.

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Фото:Paula Bronstein / Getty Images

3 апреля двоих россиян на Пхукете задержали по подозрению в незаконной работе гидами. В Таиланде иностранцам запрещено работать гидами-экскурсоводами, это могут делать только граждане страны. Нарушителям грозит наказание в виде тюремного заключения или штрафа до 500 тыс. батов ($13,6 тыс.), а также депортация.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Елена Степанова
Таиланд Пхукет похищение криптовалюта
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