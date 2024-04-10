Россияне получили сроки на Пхукете за похищение людей ради криптовалюты
Пять россиян на Пхукете приговорили к двум годам тюрьмы за похищение белорусской семьи, которую они заставили перевести криптовалюту на более чем $900 тыс., сообщает Bangkok Post.
Сначала суд назначил им по четыре года лишения свободы за сговор с целью принуждения и незаконное задержание, но сократил срок заключения, поскольку фигуранты признали вину.
Похищенная пара сообщила, что фигуранты посадили их в черный фургон Hyundai у ресторана Муанг на Пхукете 31 января. В нем пару заставили перевести криптовалюту на сумму $901,2 тыс. (84 млн руб. по курсу ЦБ на момент публикации). Когда транзакция была выполнена, похищенных отпустили.
Двоих злоумышленников задержали в том же районе, еще двоих — в аэропорту, они собирались покинуть страну. Пятого россиянина, который был назван организатором преступления, задержали на курорте Патонг на Пхукете.
РБК направил запрос в посольство России в королевстве Таиланд, а также в Генеральное консульство России в Пхукете.
3 апреля двоих россиян на Пхукете задержали по подозрению в незаконной работе гидами. В Таиланде иностранцам запрещено работать гидами-экскурсоводами, это могут делать только граждане страны. Нарушителям грозит наказание в виде тюремного заключения или штрафа до 500 тыс. батов ($13,6 тыс.), а также депортация.