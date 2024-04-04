⁠В Таиланде задержали двоих россиян за незаконную работу гидами

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Полиция Таиланда задержала в провинции Пхукет двоих граждан России, подозреваемых в незаконной работе гидами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отделение туристической полиции Пхукета.

Россиян задержали 3 апреля, рассказал представитель полиции. Он отметил, что в местном полицейском отделении они могут находиться не более 48 часов, пока ведется расследование. Затем их дело передадут в суд.

В Таиланде иностранцам запрещено работать гидами-экскурсоводами, это могут делать только граждане страны. Нарушителям грозит наказание в виде тюремного заключения или штрафа до 500 тыс. батов ($13,6 тыс.), а также депортация.

«Генеральное консульство не получало информацию из местных правоохранительных органов о задержании российских граждан», — сообщили РБК в консульстве.

РБК направил запрос в генеральное консульство России в Пхукете и в туристическую полицию Пхукета.

Полиция Таиланда 3 и 4 апреля провела обыски в восьми офисах в провинции Пхукет, где, по данным правоохранителей, россиянка и две гражданки Таиланда выдавали иностранцам поддельные документы о наличии виз и разрешений на работу. Глава отдела по борьбе с преступностью (CSD) генерал-майор Монтри Тесхан рассказал Bangkok Post, что рейд провели после выявления «подозрительных финансовых операций» с участием россиянина.

Как заявили в полиции, мошенник, выдающий себя за провинциального чиновника по электроэнергетике, убедил потерпевшего установить программное обеспечение за 500 тыс. батов ($13,6 тыс.). Деньги поступили на зарегистрированный в Пхукете счет россиянина, затем их сняли наличными.

Подозреваемый также получал криптовалюту, продавал ее, переводил вырученные деньги на счета в Таиланде, а потом снимал наличные. По данным полиции, россиянин снял в общей сложности 186 млн батов (чуть больше $5 млн) с трех банковских счетов в различных банкоматах. Сумма изъятых денег была странно высокой, поэтому полиция заподозрила отмывание денег и так вышла на компанию, которая занималась выдачей поддельных документов.