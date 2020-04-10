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Власти решили не штрафовать водителей из-за «спрятанных в кустах» камер

Соответствующие поправки готовят Минтранс, МВД и транспортный комитет Госдумы. Они в том числе предусматривают наказание для должностных лиц за камеры, установленные с нарушениями
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Автомобильные штрафы, полученные с неправильно установленных дорожных камер, планируется сделать недействительными. Соответствующие поправки готовят Минтранс, МВД и комитет по транспорту и строительству Госдумы, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

«В качестве обеспечительной меры предлагается исключить вынесение штрафов за нарушения, выявленные камерами, установленными без соблюдения проектируемых, разрабатываемых, требований», — сообщил представитель ведомства.

В КоАП в том числе предлагается включить нормы, которые позволят привлечь должностных лиц к ответственности за «спрятанные в кустах» камеры. Поправки появятся в законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения», сообщили в пресс-службе Минтранса.

Согласно методике перераспределения мест размещения камер, разработанной в 2019 году, расстояние между комплексами должно быть не меньше 5 км на загородных трассах и не меньше 1 км в городе, отметили в ведомстве. Помимо этого рекомендуется использовать приборы, фиксирующие сразу несколько нарушений, и менять их расположение, если количество нарушений на участке снизится более чем на 80%.

Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем
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Определить опасные участки планируется с помощью системы, которая будет запущена в 2022 году, сообщал РБК в конце февраля пресс-секретарь НП «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев. По его словам, она будет передавать МВД и ГИБДД информацию о случаях резкого торможения автомобилей на дорогах. Сведения же о том, кто находится за рулем и кому принадлежит автомобиль, передаваться не будут: необходимы данные лишь о скорости, по которым будут установлены потенциально опасные участки, На таких участках затем установят дополнительные знаки, обновят асфальт или изменят скоростной режим, пояснял Федосеев.

Также ГИБДД сможет фиксировать факты использования водителями мобильных телефонов во время движения с помощью новых камер и программных средств, основанных на нейросетях, сообщал замначальника Госавтоинспеции Александр Быков. Использование таких приборов может начаться в Москве, о массовом внедрении же речи пока нет, говорил он в конце марта. По словам Быкова, сначала производитель должен пройти процедуру сертификации, которая подтвердит надежность полученной информации и сможет отсеивать ложные срабатывания.

Автор: Виктория Полякова
Теги: камеры видеофиксации, штрафы, Минтранс
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