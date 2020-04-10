Власти решили не штрафовать водителей из-за «спрятанных в кустах» камер

Соответствующие поправки готовят Минтранс, МВД и транспортный комитет Госдумы. Они в том числе предусматривают наказание для должностных лиц за камеры, установленные с нарушениями

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Автомобильные штрафы, полученные с неправильно установленных дорожных камер, планируется сделать недействительными. Соответствующие поправки готовят Минтранс, МВД и комитет по транспорту и строительству Госдумы, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

«В качестве обеспечительной меры предлагается исключить вынесение штрафов за нарушения, выявленные камерами, установленными без соблюдения проектируемых, разрабатываемых, требований», — сообщил представитель ведомства.

В КоАП в том числе предлагается включить нормы, которые позволят привлечь должностных лиц к ответственности за «спрятанные в кустах» камеры. Поправки появятся в законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения», сообщили в пресс-службе Минтранса.

Согласно методике перераспределения мест размещения камер, разработанной в 2019 году, расстояние между комплексами должно быть не меньше 5 км на загородных трассах и не меньше 1 км в городе, отметили в ведомстве. Помимо этого рекомендуется использовать приборы, фиксирующие сразу несколько нарушений, и менять их расположение, если количество нарушений на участке снизится более чем на 80%.