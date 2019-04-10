Беглого российского банкира задержали в Белоруссии с поддельным паспортом

Речь идет о бывшем владельце уральского Плато-банка Андрее Лазареве. Он пытался пересечь белорусско-польскую границу по поддельном паспорту гражданина Словении

Андрей Лазарев (Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области)

Экс-владелец екатеринбургского Плато-банка Андрей Лазарев, осужденный в России к шести годам и находящийся в бегах, задержан при попытке пересечь белорусско-польскую границу. Об этом сообщила в среду пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Бывший банкир был задержан еще 30 марта при прохождении пограничного контроля. Внимание белорусских пограничников обратил на себя тот факт, что при себе Лазарев имел паспорт гражданина Словении, который имел признаки подделки (там была заменена страница с данными). В результате проверки выяснилось, что Лазарев находится в розыске на территории России.

В настоящее время Лазарев задержан и находится под стражей на территории Белоруссии. Российская сторона направила в Минск запрос о его экстрадиции.

Лазареву вменяют злоупотребление должностными полномочиями и умышленное банкротство Плато-банка. По версии следствия, операции в банке имели признаки вывода средств, ущерб от которых составил несколько сотен миллионов рублей.