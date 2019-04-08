ГИБДД назвала регионы-лидеры по числу погибших в дорожных авариях

Госавтоинспецкия составила список регионов по числу погибших в ДТП в 2018 году. Его лидером стал Краснодарский край, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД,

В прошлом году на Кубани в авариях погибли 1053 человека. Второе место заняла Московская область, где жертвами ДТП стали 938 человек. На третьем месте стоит Ростовская область — 554 человека.

По данным ведомства, в Башкирии жертвами ДТП стали 550 человек, в Москве — 465. При этом на Чукотке из-за аварий погибли два человека, а в Ненецком автономном округе — три. В ГИБДД рассказали, что только в 20 регионах число погибших в дорожных происшествиях не превысило 100 человек.