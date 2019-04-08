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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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ГИБДД назвала регионы-лидеры по числу погибших в дорожных авариях

Госавтоинспецкия составила список регионов по числу погибших в ДТП в 2018 году. Его лидером стал Краснодарский край, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД,

В прошлом году на Кубани в авариях погибли 1053 человека. Второе место заняла Московская область, где жертвами ДТП стали 938 человек. На третьем месте стоит Ростовская область — 554 человека.

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По данным ведомства, в Башкирии жертвами ДТП стали 550 человек, в Москве — 465. При этом на Чукотке из-за аварий погибли два человека, а в Ненецком автономном округе — три. В ГИБДД рассказали, что только в 20 регионах число погибших в дорожных происшествиях не превысило 100 человек.

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В свою очередь Москва стала лидером по числу пострадавших в ДТП в 2018 году — 10469 человек. Второе место занял Краснодарский край — 8675, а на третьем месте оказался Санкт-Петербург — 7693. По данным Госавтоинспекции, всего в прошлом году произошло более 168 тыс. аварий.

В середине ноября 2018 года в ГИБДД рассказали, что с начала года в авариях на дорогах погибли 14,8 тыс. человек. По новым данным ведомства, в прошлом году погибли более 18,2 тыс.

Теги: ГИБДД, аварии, жертвы
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