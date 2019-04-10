Lush решила уйти из соцсетей на фоне скандала с интернет-активисткой

В компании заявили, что начнут напрямую общаться с клиентами. В России Lush недавно оказалась в центре скандала в соцсетях, после того как активистка Белла Рапопорт обвинила компанию в хамстве

Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Британская косметическая компания Lush сообщила своим клиентам в Instagram, что уходит из некоторых социальных сетей. Аккаунты Lush в соцсетях будут работать еще неделю, где администраторы будут отвечать на сообщения и комментарии пользователей. После этого с компанией можно будет связаться по электронной почте или телефону.

https://www.instagram.com/p/Bv_F76GFOZw/

В компании заявили, что хотят наладить реальную связь с клиентами, а не через соцсети. «Поэтому мы решили, что пришло время проститься с некоторыми из наших соцсетей и начать открытый разговор между вами и нами», — указали в компании.

«Мы устали бороться с алгоритмами и не хотим платить за появление в вашей ленте новостей. Это не конец, это начало чего-то нового», — говорится в посте Lush.