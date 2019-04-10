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Шойгу поручил наказать за невыплату надбавки вдове погибшего в Сирии
Шойгу осудил формализм и проявления бездушия должностными лицами при работе с людьми. «Вопиющими» он счел ситуации моряков буксира «Алтай», они через суд требуют положенных льгот, а также случай с вдовой погибшего в Сирии капитана
Сергей Шойгу (Фото: Алексей Ерешко / ТАСС)

Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на закрытой части селекторного совещания военного ведомства, поручил своему первому заместителю Руслану Цаликову вместе с Генштабом тщательно разобраться с каждым из случаев «проявления бездушия должностных лиц военного ведомства при работе с людьми». Об этом «РИА Новости» рассказал источник в министерстве. РБК эту информацию подтвердил собеседник в Минобороны.

Для исключения подобных ситуаций в будущем Шойгу, по данным источников, поручил принять жесткие меры.

«Вопиющими» глава ведомства, в частности, назвал случаи, когда военкомат отказался признавать требования вдовы погибшего в Сирии капитана на основании того, что он якобы не являлся ветераном боевых действий. Женщина, оставшись одна с детьми, тогда просила признать ее право на надбавку к пенсии по потере кормильца. Этого она добилась впоследствии через суд.

Кроме того, Шойгу обратил внимание на ситуацию моряков спасательного буксира «Алтай». Все они были признаны участниками боевых действий, однако, чтобы получить положенные им льготы в полном объеме, военнослужащие были вынуждены обратиться в суд, напомнил министр.

«Не позволю подрывать веру наших военнослужащих в свое руководство», — приводит источник слова главы ведомства. Всех должностных лиц, «которые проявили бездушие, сидя в «тылу», Шойгу, по его данным, поручил «отправить в более «горячие» места, где ежедневно надо подтверждать свой профессионализм на полигонах».

Кроме того, на закрытой части совещания глава Минобороны, по словам источников, отметил, что «в последнее время в судах неоднократно рассматривались дела, касающиеся денежных выплат военнослужащим и членам их семей». «Из-за формального отношения отдельных должностных лиц и, прежде всего, военкоматов судами принимаются решения, которые должны были быть приняты самими военкоматами», — заверил он.

В связи с этим от командующих и командиров всех уровней при рассмотрении вопросов социальных гарантий военнослужащих и их семей Шойгу потребовал глубже вникать в суть проблем и проявлять заботу о подчиненных.

Ситуация с семьей погибшего в Сирии капитана, о которой упомянул министр, длилась с прошлого года и разрешилась только в феврале. Военнослужащий Андрей Пыленок погиб при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в районе аэродрома Хмеймим в марте 2018 года. Женщина, оставшаяся одна с детьми, после этого обратилась в военный комиссариат и попросила добавить к получаемой ей пенсии по потере кормильца положенную членам семьи ветерана боевых действий.надбавку, однако там ей в этом отказали. После этого она обратилась в военную прокуратуру, однако в итоге дело решилось в суде.

О том, что экипаж буксира «Алтай», благодаря которому у берегов Сирии функционировал авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», судится с командованием Северного флота, стало известно 6 апреля. Об этом тогда написала газета «Коммерсантъ». На получение льгот моряки, по ее данным, надеются как полноценные ветераны боевых действий

Авторы: Максим Солопов, Евгения Маляренко
Теги: Минобороны, Сирия, Сергей Шойгу
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