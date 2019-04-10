Шойгу поручил наказать за невыплату надбавки вдове погибшего в Сирии

Шойгу осудил формализм и проявления бездушия должностными лицами при работе с людьми. «Вопиющими» он счел ситуации моряков буксира «Алтай», они через суд требуют положенных льгот, а также случай с вдовой погибшего в Сирии капитана

Сергей Шойгу (Фото: Алексей Ерешко / ТАСС)

Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на закрытой части селекторного совещания военного ведомства, поручил своему первому заместителю Руслану Цаликову вместе с Генштабом тщательно разобраться с каждым из случаев «проявления бездушия должностных лиц военного ведомства при работе с людьми». Об этом «РИА Новости» рассказал источник в министерстве. РБК эту информацию подтвердил собеседник в Минобороны.

Для исключения подобных ситуаций в будущем Шойгу, по данным источников, поручил принять жесткие меры.

«Вопиющими» глава ведомства, в частности, назвал случаи, когда военкомат отказался признавать требования вдовы погибшего в Сирии капитана на основании того, что он якобы не являлся ветераном боевых действий. Женщина, оставшись одна с детьми, тогда просила признать ее право на надбавку к пенсии по потере кормильца. Этого она добилась впоследствии через суд.

Кроме того, Шойгу обратил внимание на ситуацию моряков спасательного буксира «Алтай». Все они были признаны участниками боевых действий, однако, чтобы получить положенные им льготы в полном объеме, военнослужащие были вынуждены обратиться в суд, напомнил министр.

«Не позволю подрывать веру наших военнослужащих в свое руководство», — приводит источник слова главы ведомства. Всех должностных лиц, «которые проявили бездушие, сидя в «тылу», Шойгу, по его данным, поручил «отправить в более «горячие» места, где ежедневно надо подтверждать свой профессионализм на полигонах».