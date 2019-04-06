СМИ узнали об иске моряков о признании ветеранами боевых действий в Сирии

СМИ узнали об иске моряков о признании ветеранами боевых действий в Сирии

Экипаж буксира «Алтай», благодаря которому у берегов Сирии функционировал авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», судится с командованием Северного флота. Моряки надеются на получение льгот как полноценные ветераны боевых действий

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

В Североморский районный суд поступил иск от 49 членов экипажа спасательного буксирного судна «Алтай» с требованием признать их полноценными участниками боевых действий. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ». В доказательство моряки привели приказы министра обороны, а также директиву Генштаба Вооруженных сил и данные из корабельного журнала.

Согласно этим документам, истцы — гражданский персонал войсковой части № 40658 — участвовали в спецоперации вместе с военными на территории Сирии. Они выполняли задачи в восточной части Средиземного моря, обеспечивая боевую устойчивость тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Так, буксир помогал крейсеру маневрировать и держаться в боевом порядке вместе с другими кораблями. В иске утверждается, что благодаря «Алтаю» крейсер мог успешно использовать палубную авиацию против сирийских боевиков.

Гражданские моряки находились у берегов Сирии с 8 ноября 2016 года по 6 января 2017 года, по окончанию командировки их наградили медалями Минобороны как участников сирийской военной операции.