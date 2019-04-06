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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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Общество ,  
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СМИ узнали об иске моряков о признании ветеранами боевых действий в Сирии
Экипаж буксира «Алтай», благодаря которому у берегов Сирии функционировал авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», судится с командованием Северного флота. Моряки надеются на получение льгот как полноценные ветераны боевых действий
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

В Североморский районный суд поступил иск от 49 членов экипажа спасательного буксирного судна «Алтай» с требованием признать их полноценными участниками боевых действий. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ». В доказательство моряки привели приказы министра обороны, а также директиву Генштаба Вооруженных сил и данные из корабельного журнала.

Согласно этим документам, истцы — гражданский персонал войсковой части № 40658 — участвовали в спецоперации вместе с военными на территории Сирии. Они выполняли задачи в восточной части Средиземного моря, обеспечивая боевую устойчивость тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Так, буксир помогал крейсеру маневрировать и держаться в боевом порядке вместе с другими кораблями. В иске утверждается, что благодаря «Алтаю» крейсер мог успешно использовать палубную авиацию против сирийских боевиков.

Гражданские моряки находились у берегов Сирии с 8 ноября 2016 года по 6 января 2017 года, по окончанию командировки их наградили медалями Минобороны как участников сирийской военной операции.

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Несмотря на то, что морякам вручили удостоверения ветеранов боевых действий, им достались только льготы в виде преимущественного получения путевок в санатории, приобретения садовых участков и установки домашних телефонов (п.3 ст. 16 закона «О ветеранах»).

Истцы же намеревались получить льготы по налоговому обложению и пенсионному обеспечению как полноценные ветераны боевых действий (п.1 ст. 16 того же закона). Представитель Северного флота в суде выступал против требования гражданских моряков предоставить им такой статус.

В итоге суд счел медали Минобороны и нахождение на территории Сирии недостаточными основаниями для признания истцов полноценными ветеранами боевых действий. Льготы могут получить только те лица, которые лично участвовали в боевых действиях, отметили в суде. Решение первой инстанции обжаловано в Мурманском областном суде.

Крейсер «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1987 году. Длина корабля — 306 м., ширина — 71 м., максимальная скорость — 29 узлов, экипаж — 1980 человек. В авиационную группу крейсера входят 30 вертолетов и самолетов, в том числе Су-33 и МиГ-29КР, использованные в боевых действиях в Сирии.

Во время сирийской операции при заходах на посадку на крейсер потерпели крушение два Су-33, пилоты успели катапультироваться. В феврале 2017 года «Адмирал Кузнецов» прибыл в Североморск, где встал на ремонт до 2022 года.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Сирия, ветераны, боевые действия, Северный флот, Судебный иск ..., «Адмирал Кузнецов», боевики, авианесущий крейсер
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