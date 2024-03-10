Аналитики назвали фаворита «Оскара» в главных номинациях
Биографический триллер о создателе атомной бомбы «Оппенгеймер» является главным фаворитом премии «Оскар» в ключевых номинациях в этом году, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Трехчасовая лента студии Universal Pictures, выдвинута в 13 категориях, в том числе лучший фильм, лучшая мужская роль (Киллиан Мерфи), лучшая режиссура (Кристофер Нолан) и лучшая мужская роль второго плана (Роберт Дауни-младший). Согласно сайту GoldDerby, который отслеживает прогнозы критиков и экспертов, ожидается, что картина победит в нескольких номинациях, включая лучший фильм и операторскую работу.
Согласно сайту букмекерской конторы FanDuel, основным претендентом на победу в самой главной номинации — «лучший фильм» — также считается «Оппенгеймер». В числе других кандидатов — черная комедия «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса и «Зона интересов» от независимой студии A24.
Фильм о Робете Оппенгеймере вышел в мировой прокат летом 2023 года. К февралю он стал самым кассовым байопиком в истории, собрав $958 млн. Картина получила пять наград на премии «Золотой глобус», в том числе за главную мужскую роль, семь наград BAFTA, три — Гильдии киноактеров США. Самым кассофым фильмом в 2023 году стал «Барби» Греты Гервиг, сборы картины по всему миру превысили более $1,4 млрд.
Рекордсменом по числу наград на «Оскаре» стал заключительный фиьм трилогии «Властелин колец» «Возвращение короля» — в 2004 году картина получила все 11 «Оскаров», на которые была номинирована. Прошлогодний триумфатор премии «Всё, везде и сразу» забрал семь статуэток при 11 номинациях.
В этом году ведущим церемонии вручения премии «Оскар» станет американский комик и телеведущий Джимми Киммел. РБК Life будет вести текстовую трансляцию.
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