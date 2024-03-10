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Премия «Оскар» ,  
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Аналитики назвали фаворита «Оскара» в главных номинациях

Аналитики назвали «Оппенгеймер» фаворитом «Оскара» в главных номинациях
Сюжет
Премия «Оскар»
«Оппенгеймер» Кристофера Нолана может выиграть в основных номинациях — лучшие фильм и режиссура. Картина номинирована на 13 наград. Рекордсменом является «Властелин колец: Возвращение короля», который в 2004 году взял 11 статуэток
Фото: Rodin Eckenroth / Getty Images
Фото: Rodin Eckenroth / Getty Images

Биографический триллер о создателе атомной бомбы «Оппенгеймер» является главным фаворитом премии «Оскар» в ключевых номинациях в этом году, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Трехчасовая лента студии Universal Pictures, выдвинута в 13 категориях, в том числе лучший фильм, лучшая мужская роль (Киллиан Мерфи), лучшая режиссура (Кристофер Нолан) и лучшая мужская роль второго плана (Роберт Дауни-младший). Согласно сайту GoldDerby, который отслеживает прогнозы критиков и экспертов, ожидается, что картина победит в нескольких номинациях, включая лучший фильм и операторскую работу.

Согласно сайту букмекерской конторы FanDuel, основным претендентом на победу в самой главной номинации — «лучший фильм» — также считается «Оппенгеймер». В числе других кандидатов — черная комедия «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса и «Зона интересов» от независимой студии A24.

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Фильм о Робете Оппенгеймере вышел в мировой прокат летом 2023 года. К февралю он стал самым кассовым байопиком в истории, собрав $958 млн. Картина получила пять наград на премии «Золотой глобус», в том числе за главную мужскую роль, семь наград BAFTA, три — Гильдии киноактеров США. Самым кассофым фильмом в 2023 году стал «Барби» Греты Гервиг, сборы картины по всему миру превысили более $1,4 млрд.

Рекордсменом по числу наград на «Оскаре» стал заключительный фиьм трилогии «Властелин колец» «Возвращение короля» — в 2004 году картина получила все 11 «Оскаров», на которые была номинирована. Прошлогодний триумфатор премии «Всё, везде и сразу» забрал семь статуэток при 11 номинациях.

В этом году ведущим церемонии вручения премии «Оскар» станет американский комик и телеведущий Джимми Киммел. РБК Life будет вести текстовую трансляцию.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Оскар» Кристофер Нолан Киллиан Мерфи номинация премии
Киллиан Мерфи фото

Киллиан Мерфи

актер, продюсер, сценарист
25 мая 1976 года
Кристофер Нолан фото

Кристофер Нолан

режиссер, продюсер
30 июля 1970 года
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