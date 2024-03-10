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Военная операция на Украине ,  
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В Уссурийске задержали угрожавшего оторвать ногу участнику спецоперации

СК: в Уссурийске задержали угрожавшего оторвать ногу участнику спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
В Уссурийске задержали мужчину, угрожавшего оторвать вторую ногу инвалиду-участнику спецоперации, который сделал ему замечание из-за неправомерного занятия инвалидного места на парковке. Возбуждено уголовное дело
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В Уссурийске задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого по ст. 119 УК (угроза причинения тяжкого вреда здоровью) и ст. 213 УК (хулиганство), сообщает управление Следственного комитета по Приморскому краю.

Дело по этим статьям возбудили после того, как в Сети появилось видео конфликта на парковке возле центрального рынка Уссурийска, произошедшего 8 марта. Тогда мужчина занял место для инвалидов, а на замечание со стороны участника военной операции на Украине, потерявшего ногу в боях, ответил угрозами, в том числе оторвать ему вторую ногу, рассказал снимавший видео инвалид.

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Задержанный до этого более 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, а также в сфере привлечения к труду мигрантов, отмечает СК. Мужчина не трудоустроен и регулярно не оплачивает штрафы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: между мужчинами провели очную ставку, допрашиваются свидетели. Решается вопрос об аресте задержанного.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Уссурийск Приморский край задержание инвалид угроза
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