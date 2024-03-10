В Уссурийске задержали угрожавшего оторвать ногу участнику спецоперации
В Уссурийске задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого по ст. 119 УК (угроза причинения тяжкого вреда здоровью) и ст. 213 УК (хулиганство), сообщает управление Следственного комитета по Приморскому краю.
Дело по этим статьям возбудили после того, как в Сети появилось видео конфликта на парковке возле центрального рынка Уссурийска, произошедшего 8 марта. Тогда мужчина занял место для инвалидов, а на замечание со стороны участника военной операции на Украине, потерявшего ногу в боях, ответил угрозами, в том числе оторвать ему вторую ногу, рассказал снимавший видео инвалид.
Задержанный до этого более 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, а также в сфере привлечения к труду мигрантов, отмечает СК. Мужчина не трудоустроен и регулярно не оплачивает штрафы.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: между мужчинами провели очную ставку, допрашиваются свидетели. Решается вопрос об аресте задержанного.
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